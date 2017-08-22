البورصة تسجل أدنى قيم تداولات منذ التعويم

سجلت البورصة المصرية بختام تداولات جلسة اليوم الثلاثاء، أدنى قيم تداولات لها، منذ تحرير سعر الصرف، لتبلغ 360.8 مليون جنيه فقط، عبر بيع وشراء 140 مليون سهم.





وبدأت تداولات البورصة اليومية التحسن بشكل ملحوظ، منذ قرار تحرير سعر الصرف، في نوفمبر الماضي، لتصل إلى 2 مليار جنيه يوميًّا، مدعومة بارتفاع مشتريات الأجانب إلى مستويات قياسية تجاوزت الـ7 مليارات جنيه منذ بداية العام، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن البورصة.





يُشار إلى أن البورصة اختتمت تعاملات اليوم على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، وصعد 74 سهمًا من إجمالى 185 سهمًا تم التداول عليها، بينما هبط 72 وبقي 39 دون تغيير.



