المصري يحتاج 50 ساعة عمل لشراء كيلو لحم

لحوم 99

خالد بدر الدين



تمتاز مصر بأن سعر كيلو اللحم الأحمر (الخالى تماما من الدهن والعظم ) فيها منخفض مقارنة بالمتوسط العالمي، إذ يبلغ نحو 8 دولارات مقارنة بـ 33 دولارا في المتوسط العالمي، غير أن حصول المواطن المصري على كيلوجرام من اللحم يتطلب منه العمل لـ50 ساعة كاملة في المتوسط، وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبرج الإخبارية.



وبحسب التقرير، يبلغ ثمن كيلو جرام اللحم الأحمر في سويسرا 50 دولارا، وهو أغلى سعر في العالم، لكن الحصول عليه يتطلب أجر 3 ساعات فقط للعامل السويسري غير الماهر!



وقارن مؤشر سعر اللحوم الذى وضعته شركة كيتروينجز لأبحاث الأسواق الاستهلاكية - الذى يعتمد على المستويات السعرية للسلع و الحد الأدنى لمتوسط أجر ساعة العامل غير الماهر – أسعار اللحم والسمك و الدجاج في المدن الكبرى مع قدرة الشخص على شراء الكيلو من هذه المنتجات، وتبين أن سعر اللحوم أغلى ما يمكن فى سويسرا و أرخصها فى أوكرانيا حيث يبلغ ثمن كيلو اللحم الأحمر فيها حوالى 4 دولارت، غير أن هذا السعر الرخيص يحتاج إلى 11 ساعة عمل.



ورغم أن ثمن كيلو اللحم فى إندونيسا يبلغ 9 دولارات فقط، إلا أن الفرد هناك يحتاج للعمل 23.6 ساعة لكى يتمكن من شرائه، وكذلك فإن شراء كيلو دجاج يحتاج إلى أكثر من 7 ساعات عمل فى إندونيسيا بينما يحتاج النرويجى إلى العمل لمدة ساعتين فقط لشراء كيلو لحم برغم أن سعره فى النرويج حوالى 29 دولار لتأتى ثانى أعلى الدول فى ثمن كيلو اللحم بعد النرويج.



وفي اليابان يبلغ سعر كيلو اللحم حوالى 17 دولار ولكن العامل اليابانى يمكنه العمل 4 ساعات و 30 دقيقة فقط ليتمكن من شرائه، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التى يباع فيها كيلو اللحم بحوالى 12 دولار ولكن الأمريكى يعمل ساعتين ونصف فقط لشراء هذا الكيلو.



ويصل كيلو اللحم فى بريطانيا حوالى 10 دولارات أو ما يعادل ساعتين عمل و10 دقائق بينما يبلغ سعر كيلو اللحم فى الأرجنتين 8 دولارات أو ما يعادل 4 ساعات عمل و جنوب أفريقيا 7 دولارات ولكن هذا السعر يحتاج إلى حوالى 7 ساعات عمل حتى يمكن شراؤه.





