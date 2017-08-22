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سيـــاســة
البرلمان يعقد جلسات حوار مجتمعى لمواجهة الزيادة السكانية
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 06:02 م
مجلس النواب 2
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مجلس النواب 2
ياسمين فواز
كشف الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن عقد اللجنة جلسات حوار مجتمعى حول الزيادة السكانية فى 18 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى تتضمن مناقشة الواقع الحالي للأسرة المصرية، بالإضافة إلى الخطط والبرامج والأنشطة التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية مع الأسرة.
وأضاف القصبي أن الجلسة الثانية للحوار المجتمعى تتضمن مناقشة القوانين والتشريعات المرتبطة بالأسرة المصرية وفق الخطط والبرامج والأنشطة التى تقوم بها الأجهزة مع الأسرة، لافتًا إلى أن الجلسة الثالثة تتضمن مناقشة معدل النمو السكانى المرتفع وتدني خصائص السكان، منوهًا بأن الجلسة الرابعة ستُخصص لمناقشة سوء توزيع السكان والقوانين والتشريعات المرتبطة بتلك القضية.
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