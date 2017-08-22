البرلمان يعقد جلسات حوار مجتمعى لمواجهة الزيادة السكانية

كشف الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن عقد اللجنة جلسات حوار مجتمعى حول الزيادة السكانية فى 18 سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الجلسة الأولى تتضمن مناقشة الواقع الحالي للأسرة المصرية، بالإضافة إلى الخطط والبرامج والأنشطة التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية مع الأسرة.



