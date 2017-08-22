روساتوم : محطة الضبعة التكنولوجية النووية الأكثر أمانًا بالعالم

قالت شركة روساتوم الروسية إنه مع تطلع مصر لإقامة أول محطة نووية في منطقة الضبعة، من المتوقع أن تستفيد البلاد من حزمة متنوعة من أكثر التطبيقات التكنولوجية تطورًا في العالم.

وتقوم الشركة بإلقاء نظرة أكثر عمقًا على أسباب اختيار الحكومة المصرية على روساتوم كمقاول رئيسي للمشروع.

فوفقًا للحكومة المصرية وقع الاختيار على عرض الشركة الروسية لإقامة أول محطة نووية بمصر من بين عدة عروض تقدمت لإقامة المشروع، بعد مراجعة العديد من العوامل، ومنها المواصفات الفنية، والتفاصيل المالية، ومدى مساهمة الشركة في دعم وتطوير البنية التحتية النووية بمصر.

وتعهدت روساتوم ليس فقط بتنفيذ كل المراحل الفنية للمشروع، بما في ذلك إقامة المحطة والمساعدة في العمليات التشغيلية والصيانة وإدارة المخلفات، لكنها تعهدت أيضًا بتقديم كل الدعم لإقامة وتطوير البنية التحتية النووية في مصر، وكل ما يتضمنه ذلك من تقديم الدعم الاستشاري اللازم لوضع إطار تشريعي خاص بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والدعم التكنولوجي، من خلال نقل التكنولوجيا، وقبل كل ذلك إعداد كوادر فنية مؤهلة لهذه الصناعة الواعدة في مصر.

وقالت الشركة إنّ مصر وروسيا تربطهما علاقات تعاون قوية منذ عقود طويلة، خاصة التعاون التقني والتعليمي والذي أصبح يشتمل الآن أيضًا على البرنامج النووي المصري. وفي إطار هذا التعاون المستمر يتم تنظيم دورات تدريبية في مجال الطاقة النووية وبرامج للتبادل التعليمي بالجامعات الروسية المتخصصة في الطاقة النووية يشارك فيها الطلاب المصريون، بما يمهد الطريق لبناء جيل جديد من الشباب الموهوبين من المتخصصين في مجالات عديدة ذات صلة بالطاقة النووية؛ بهدف الارتقاء بالقدرات التكنولوجية والعلمية في مصر.

وأكدت أن الأمان أولوية قصوى للحكومة المصرية، حيث أعربت القيادة المصرية في مناسبات عديدة عن ثقتها في تكنولوجيا الطاقة النووية الروسية، لافتًا إلى أن الاتفاقيات المتعلقة بإنشاء المحطة النووية في مصر تتوافق مع أحدث المواصفات القياسية العالمية في مجال أمان وسلامة المحطات النووية بما يضمن أرقى معدلات الأمان، ويجعل محطة الضبعة واحدة من أكثر المحطات النووية أمانًا في العالم.





الجدير بالذكر أن محطة الضبعة النووية تضم أربعة مفاعلات من الجيل الثالث المتقدم (الثالث بلس) (مفاعلات القدرة المائية- المائية VVER بقدرة 1200 ميجاوات) والتي تُعد من أكثر مفاعلات الطاقة النووية تطورًا في العالم، وتتميز بقدراتها المطورة في مجالي الأمان والابتكار. وتتوافق مفاعلات الجيل الثالث بلس مع معايير الأمان والسلامة الدولية الصارمة، حيث تم تصميمها لتتحمل أكثر الظروف قسوة.

وقد خضعت الوحدة السادسة في محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية التي تقع في قلب روسيا، والتي تمثل أول مفاعل من مفاعلات الجيل الثالث بلس، لعدد لا حصر له من اختبارات التحمل بما يحاكي الحوادث المحتملة، وبشكل يتخطى بكثير كل الظروف والكوارث المعتادة، بما في ذلك كارثة محطة فوكوشيما النووية في اليابان.

وستتمكن محطة الضبعة النووية من تخطي متطلبات فنية أكثر صرامة، خاصة أنه سيتم تصميمها لتحمل أحداث كارثية مثل انقطاع التيار الكهربائي لمدة 72 ساعة وسيناريو للتصادم مع طائرة تجارية كبيرة (كانت طائرة متوسطة الحجم في محطة نوفوفورونيج النووية) دون أن تشكل تلك الاختبارات تهديدًا للبيئة وصحة الإنسان. في نفس الوقت توفر محطة الضبعة النووية أعلى معايير الأمان لسكان منطقة الضبعة وما حولها. فبعد وقت قصير من إطلاق الوحدة السادسة من محطة نوفوفورونيج للطاقة النووية، قام جاك ريجالدو، رئيس الرابطة العالمية للمشغلين النوويين، بزيارة الوحدة، حيث أثنى على التصميم ومزايا الأمان الفائق التي تضمها.

وقال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، إن لديه ثقة في التكنولوجيا التي سيتم استخدامها في مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، قائلًا: "لقد رأينا بأنفسنا قدرات تكنولوجية هائلة في المحطة النووية الروسية، ونود إبلاغ الشعب المصري أن مستقبل محطة الطاقة النووية في مصر سيكون آمنًا ويمكن تنفيذه من الناحية المالية".