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سيـــاســة
الجنايات تبرئ حسين سالم ونجليه
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 05:40 م
حسين سالم 41
أخر الأخبار
حسين سالم 41
نجوى عبد العزيز
برّأت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الخالق عفيفي وأيمن محمد سلامة، رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد وماجدة، من تهمة ارتكاب جريمة غسيل الأموال.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت غيابيًّا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، بتهمة التربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل، ومنذ ذلك الحين لم يتقدم المتهم بأي إجراء في القضية.
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