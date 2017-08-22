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سيـــاســة
الكرامة يحيي عمال المحلة ويحذر من التلاعب بالوعود
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 04:48 م
عمال المحلة 99
أخر الأخبار
عمال المحلة 99
إيمان عوف
قدم حزب تيار الكرامة، اليوم الثلاثاء، التحية والتقدير لعمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى على إضرابهم، مشيرا إلى أنهم كانوا الأكثر حرصا على مصلحة شركاتهم وجمعت مطالبهم بين تحسين الأحوال المعيشية، والحرص على اقتصاديات الشركة.
وفي بيان للحزب، حصلت المال على نسخة منه، أوضح تيار الكرامة، أن عمال المحلة قدموا "نموذجا للتحرك الجماعي الذي يتسم بقدر عال من الوعي، والتنظيم، ووحدة الإرادة الجماعية، من أجل مطالبهم المشروعة".
وقال حزب تيار الكرامة: "تحية لعمال المحلة على حفاظهم على زخم وقوة وجماعية إضرابهم الشامل، في كل أقسام الشركة، على مدى 14 يوماً أمام كل محاولات التهديد أو الوعود الزائفة، وظروف غير مواتية تهيمن فيها سياسياً واقتصادياً وإعلامياً الطبقات والقوى المعادية للعمال وجموع الكادحين".
وأضاف :"تحية لعمال المحلة على الربط في مطالبهم بين حقوقهم في تحسين أحوالهم المعيشية والحرص على اقتصاديات الشركة وتشغيلها بكامل طاقتها بالمطالبة".
وأوضح أن عمال المحلة في الوقت الذين طالبوا به بعلاوة الغلاء والعلاوة الاجتماعية وزيادة بدل الوجبة، طلبوا أيضا بتوفير قطع غيار لتشغيل محطتي الكهرباء المعطلتين بالشركة ومحاسبة المسئولين عن تعطيلهما ووقف تأجير الكهرباء من طلخا وتعيين رئيس ومجلس إدارة بدلاً من المفوض العام ليتسنى انتخاب ممثلي العمال في مجلس الإدارة إلى جانب مطالبتهم بالترقيات وتسوية حالات المؤهلات العليا ورفض تأجير مستشفى العمال.
وأكد البيان أن عمال المحلة كانوا الأكثر حرصاً على شركاتهم.
ولفت حزب تيار الكرامة إلى أن "العمال قاموا بتعليق إضرابهم عن العمل بعد أن وعدهم المفوض العام للشركة بتنفيذ ثلاثة من مطالبهم، وهي علاوة الغلاء بواقع 10%، وزيادة بدل الوجبة الغذائية بقيمة 90 جنيهاً، وإنجاز الترقيات والتسويات الوظيفية".
ونوه بيان الحزب إلى "تعليق منشور إداري بهذه الوعود داخل الشركة، تاركين مهلة لتنفيذ تلك المطالب حتى عيد الأضحى المبارك".
وفي هذا الإطار حذر تيار الكرامة من "أية محاولات إدارية أو حكومية للمماطلة أو التلاعب في هذا الحد الأدنى الذي وعدوا بتنفيذه"، مشيرا إلى أن هذه الأساليب لن يستفيد منها عملياً سوى قوى الإرهاب والمتربصين بالوطن
وكان عمال شركة مصر لغزل المحلة، أعلنوا أمس الأول الأحد، تعليق الإضراب عن العمل الذي بدأ وقتها قبل نحو 15 يوما، على وعد بتنفيذ مطالبهم.
نص المنشور
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