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رياضة
3 أندية كبرى تتطلع لحسم تأهلها بالتشامبيونزليج
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 04:02 م
التشامبيونزليج
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التشامبيونزليج
وكالات
بعد أن حقق ليفربول الإنجليزي، وإشبيلية الإسباني ونابولي الإيطالي، انتصارات مقنعة في ذهاب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات، من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، تتطلع الفرق الثلاثة إلى تفادي المفاجآت في جولة الإياب، التي تقام اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء ، لتحقيق التوقعات بانتزاع التأهل.
ويستضيف إشبيلية فريق باشاك شهير التركي، اليوم الثلاثاء، بعد أن فاز الفريق الإسباني 2 ـ 1 ذهابا في تركيا، بينما يحل نابولي ضيفا على نيس الفرنسي، الذي خسر أمام منافسه الإيطالي ذهابا 2 ـ 0.
ويسعى ليفربول "بطل أوروبا خمس مرات"، لحسم مشاركته في دور المجموعات بدوري الأبطال للمرة الثانية فقط خلال ثمانية مواسم، عندما يستضيف هوفنهايم الألماني غدا الأربعاء، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول 2 ـ 1 في ألمانيا.
ويخوض نابولي المواجهة أمام مضيفه نيس بثقة عالية، بعد أن افتتح مشواره في الموسم الجديد للدوري الإيطالي بالفوز على فيرونا 3 ـ 1، واحتفل المدير الفني ماوريسيو ساري، بالمباراة رقم 100 له مع بداية موسمه الثالث في تدريب نابولي، وأشاد بتألق أركاديوز ميليك الذي سجل الهدف الثاني للفريق في شباك فيرونا أمس الأول السبت، وكان المهاجم البولندي ميليك، قد تعرض لتمزق في أربطة الركبة في أكتوبر الماضي وحصل على فرصة مشاركة ضئيلة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي، لكنه عاد للتألق من جديد
وفي مباريات أخرى تقام اليوم الثلاثاء، يحل سلتيك الاسكتلندي ضيفا على أستانا الكازاخستاني "فاز سلتيك ذهابا 5 ـ 0 في جلاسجو"، ويحل هبوعيل بئر السبع الإسرائيلى ضيفا على ماريبور السلوفيني "فاز هبوعيل 2 ـ 1 ذهابا"، كما يلتقي رييكا الكرواتي مع أوليمبياكوس اليوناني "فاز أولمبياكوس ذهابا 2 ـ 1".
وتشهد مباريات غدا الأربعاء، صراع كوبنهاجن الدنماركي لتعويض خسارته أمام كاراباكا اجدام من أذربيجان 1 ـ 0 ذهابا، كما يواجه سلافيا براغ التشيكي مهمة صعبة لتعويض خسارته 2 ـ 0 ذهابا أمام أبويل نيقوسيا القبرصي، ويلتقي بوخارست الروماني مع سبورتينج لشبونة البرتغالي "تعادل الفريقان سلبيا في مباراة الذهاب"، وسسكا موسكو الروسي مع يانج بويز السويسري "فاز سسكا 1 ـ 0 ذهابا".
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