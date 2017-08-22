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رياضة
الأهلي يستعد للدوري والبدري يضع خطة للترجي
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 03:51 م
النادي الأهلي
أخر الأخبار
النادي الأهلي
على المصرى
يعود نادي الأهلي، غدا الأربعاء، لاستئناف التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها الفريق، عقب انتهاء مباراة المصري في نهائي كأس مصر، وسيبدأ المران في السادسة مساءً على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، ويقوده حسام البدري، المدير الفني، والجهاز المعاون.
ومن المفترض، أن يعود سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة للفريق الأول بالنادى الأهلى، من ألمانيا مساء بعد غدٍ الخميس، والتي قضي فيها إجازته عقب انتهاء الموسم الماضي بمواجهة المصري في نهائي كأس مصر، لحضور مران الفريق يوم الجمعة، عقب العودة لوضع اللمسات الأخيرة لمعسكر الفريق الذي ينطلق يوم 26 أغسطس القادم، استعدادًا للموسم الجديد، الذى يبنطلق يوم 8 سبتمبر المقبل، بمواجهة طلائع الجيش فى أولى جولات الفريق بالدوري.
ويغيب عن المران مجموعة اللاعبين الدوليين المنضمين لمعسكر المنتخب، استعدادًا لمواجهة أوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا، بعدما ضم الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، 9 لاعبين من الأهلى، هم: شريف إكرامي، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وأحمد الشيخ، وصالح جمعة، وعبدالله السعيد.
من جانبه، وضع حسام البدري، خطة برنامج فريقه خلال فترة الإعداد المقبلة، استعدادًا لبداية الدوري الممتاز الجديد، ومواجهة الترجي في البطولة الأفريقية، وحدد البدري البرنامج قبل سفره للخارج للاطمئنان على أسرته، مضيفـًا أنه وضع الاستراتيجية التي سيسير عليها مخطط الأحمال، التونسي أنيس الشعلالي، لتطبيقها وفقـًا لرؤيته في الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين.
ويبدأ الفريق برنامجه التدريبي يوم ٢٣ أغسطس الجاري بدون اللاعبين الدوليين، حيث يتابع المدير الفني خطة إعداد فريقه وفقـًا لتصوره، لحين عودته للقاهرة وقيادة التدريبات يوم ٢٥ من الشهر الجاري، وأكد المدير الفني للأهلي، أنه يدرس خوض مباراتين أو ثلاث مباريات، حسب رؤيته والمعدل البدني الذي يرغب في الوصول إليه خلال فترة الإعداد.
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