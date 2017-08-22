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معرض وشيك عن الأزياء العثمانية بقصر محمد على
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 03:46 م
أزياء عثمانية جديدة
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أزياء عثمانية جديدة
دعاء محمود
تشهد القاعة الكبرى، بمتحف قصر محمد على، بالمنيل، صباح الاثنين القادم، افتتاح معرض مؤقت عن الأزياء العثمانية تحت عنوان "على رأسه ريشة".
وأوضحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار، أن المعرض سيضم مجموعة من اللوحات وصور المخطوطات تعرض لأول مرة أمام الجمهور، تمثل الوظائف والملابس العثمانية في مصر ليبحر من خلالها زائري المعرض في أسلوب وطبيعة الحياة خلال عصر الإمبراطورية العثمانية والتي استمرت ما يقرب من 600 عام.
وأضافت صلاح أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة المعارض المتنوعة التي تحرص الوزارة على إقامتها بمختلف المتاحف المصرية من حين لآخر لتشجيع مختلف طوائف الشعب المصري على زيارتها.
ومن جانبه قال ولاء الدين بدوي أن اللوحات وصور المخطوطات التي سيتم عرضهامن مقتنيات المتحف حيث حرص الأمير "محمد على" على اقتنائها، مشيراً إلى أن فريق الترميم بالمتحف عكف خلال الفترة الماضية على ترميم اللوحات والمخطوطات التي سيتم عرضها بالمعرض لخروجها بالشكل الأمثل ليتناسب مع أهميته كشاهد على عصر هام من العصور التي مرت بها البلاد.
وأفاد بدوي أنه خلال العصر العثماني كان لكل وظيفة الزي الخاص بها وكان كل زي يمثل شعار الوظيفة التي يشغلها مرتدي هذا الزي سواء كانت عسكرية أو مدنية أو دينية
من المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 28 من أكتوبر القادم.
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