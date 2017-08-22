جريت وول الصينية تدرس الاستحواذ على جيب ورام من FCA

مبيعات السيارات

خالد بدر الدين:



أعربت شركة جريت وول موتور الصينية، عن نيتها الاستحواذ على العلامتين التجاريتين جيب الرياضية، وشاحنات رام الخفيفة، المملوكتين لمجموعة فيات كرايسلر الإيطالية، أوتوموبيلز FCA الأمريكية، لكنها لم تتقدم بطلب رسمى حتى الآن.



وذكرت وكالة أوتوموتيف الأمريكية، أن وانج فينج ينج، رئيس شركة جريت وول موتور، أكد فى إيميل عزمه الاستحواذ على جزء أو كل مجموعة FCA، وأنه طلب معرفة سعر السهم فيها، ويخطط للتوسع خارج الصين لتعزيز المبيعات ويستهدف أن يصبح أكبر منتج لسيارات SUV الرياضية متعددة الأغراض، بعد الاستحواذ على جيب المشهورة أنها علامة عالمية فى مجال سيارات SUV.



ويسعى أيضا سيرجيو ماركيونى الرئيس التنفيذى لمجموعة FCA إلى التحالف مع شريك للمساعدة فى خفض التكاليف المرتفعة، وتطوير تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وذاتية القيادة، وتنفيذ القواعد المنظمة لتقليل الانبعاثات الكربونية، ولا يوجد أفضل من الشركات الصينية فى تحقيق ذلك، لأنها تستهدف تنقية أجواء المدن الصينية المليئة بالهواء الملوث، بأدخنة المصانع والسيارات.



ورغم أن مفاوضات الصفقة ما زالت سرية، إلا أن المتحدث الرسمى لشركة جريت وول موتور طلب مقابلة المسئولين فى مجموعةFCA، بهدف تقديم عروض شراء حصة منها، أو كلها، وإن كانت المجموعة تنفى أى اتصال رسمى من الشركة الصينية.



وساعد الإعلان عن هذه الصفقة التى ما زالت غير رسمية على ارتفاع أسعار أسهم مجموعة FCA، فى بورصة ميلانو الإيطالية، بأكثر من %3.9 فى ختام تعاملات الإثنين، ليتجاوز سعر السهم 11 يورو، كما صعد سعر سهم شركة جريت وول موتور %3 فى بورصة شنغهاى.



ويؤكد ييل زانج، رئيس شركة أوتوموتيف فورسايت لاستشارات صناعة السيارات فى مدينة شنغهاى، أن وحدة جيب هى أفضل خيار إستراتيجى لشركة جريت وول موتور، التى تسعى لأن تصبح أكبر شركة فى العالم، فى إنتاج السيارات الرياضية متعددة الأغراض، وشراء علامة رام يجعلها من أشهر الشركات العالمية فى إنتاج الشاحنات الخفيفة.