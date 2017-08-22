الأصدقاء الألدّاء يتجابهون ضد العرب

تتوالى المفاجآت على مستوى الإقليم، من أزماتها الدموية المستحكمة إلى مقاطعة دول خليجية لإمارة قطر، لأسبابهم، إلى دعوة الأخيرة دون الحاح من مبررات عسكرية.. قوات الجيش التركى دخول أراضيها.. كذلك لعناصر من الحرس الثورى الإيرانى تتواتر أنباء عن تواجدها لحماية القصور الأميرية، وإذ الأوضاع على هذا النحو من التوتر واللا استقرار فى منطقة الخليج (وغيرها).. تجيء زيارة رئيس الأركان الإيرانى إلى تركيا، وهى الأولى من نوعها منذ العام 1979، بغية التنسيق الأمنى والعسكرى بين البلدين إزاء تعقد الملفين الكردى والسورى.



مما يشكل نقطة تحول تاريخية بالنسبة للسياسة الداخلية التركية.. والدبلوماسية الإيرانية بالمنطقة، حال تحرك الدولتين معاً، ذلك فيما تظلل الحالة القطرية محادثاتهما التى تتجاوز- من باب اليأس والمخاوف المشتركة- موروث تعقيدات لسنوات خلت، سواء من الصراع القديم بين الصفويين والعثمانيين فى القرن 16 أو سواء عن استراتيجيات مختلفة بينهما- راهنا- ما لا يعنى سهولة إقامة تحالف كامل بينهما، لولا خوفهما المشترك من إقامة دولة كردية تمتد عدواها إليهما، كذا لرغبتهما- كل لأسبابه- الهيمنة على المنطقة الشرقية العربية، الأمر الذى يدعو إلى التقارب الحاصل حالياً بينهما، يستند من ناحية على تنازل تركيا عن شعارها إسقاط النظام السورى.. مقابل أن توظف لصالحها.. من جانب آخر- الرفض الإيرانى المطلق لاستقلال إقليم كردستان الذى يحظى بتأييد أميركى، ما يبدو معه التقارب الإيرانى- التركى كأنه استمرار لمسار انفتاح البلدين على روسيا.. التى تناورهما من جانب ثالث لأجل مصالحها فى سوريا وأجل المنطقة شرقى السويس.



على صعيد مواز للمصالح المتبادلة عن التقارب بين أنقرة وطهران، تطل تداعيات الأزمة الخليجية التى تسعى تركيا للتأكيد من خلالها على وجودها المتنامى فى منطقة الخليج.. فيما تسعى إيران للتعامل مع الأزمة حفاظاً على نفوذها فى عدد من الدول العربية، وصولاً إلى تطويعها العلاقات الخليجية، خاصة مع السعودية، بما فى ذلك توافقهما المرجح بشأن ملفات سوريا والعراق، ما قد ينسرد على الحالة القطرية، والعكس صحيح، وصولاً إلى اصطفافات إقليمية جديدة سوف تتحدد طبيعتها بناءً على نظرة الغرب لها- وللتقارب الناشيء عن العاصمتين الإقليميتين غير العربيتين، ومع موسكو، إما كمقدمة لتحالف سياسى ضد الغرب- سيكون العرب أول ضحاياه- أم كمجرد توافق مرحلى- ليس إلا- يفرضه قلقهما من تبعات دولة كردية مستقلة فى المنطقة، قد تحظى- راجحاً- بتشجيع إسرائيل لأسبابها سواء بآثارها السلبية على المنطقة العربية كلها.



كما لاستخدامها من ناحية أخرى كورقة مساومة فى علاقات الدولة العبرية مع كل من إيران وتركيا، الثلاثى القديم- الجديد فى إطار الاستراتيجية الأميركية (قبل انفصال إيران عنها مطلع ثمانينيات القرن الماضي)، إلا أن ثلاثتهم- لا يزالون- يتطلعون إلى استئناف مشاركتهم أميركا- لكن بشروط تفضيلية عما سبق لتحقيق أولوياتهم التوسعية، ما بين «النيل والفرات» على غرار الحلم التركى أو الأسطورة التورانية أو بالامتداد الإيرانى غرباً إلى لبنان مروراً بالعراق وسوريا، سواء بسواء، إذ يتنافس ثلاثتهم من داخل «تفاهم الضرورة» على إنشاء تواصل إقليمى رغم ارتياب كل منهم من تدخل الآخر فى المنطقة، مما لا يبنى تحالفاً استراتيجياً بينهم إلا بقدر توافقهم المرحلى على النيل من الرصيد العربى، حيث يتجابه الأصدقاء الثلاثة الألداء ضد العالم العربى الذى يرونه منقسماً على نفسه مما يسهل لأحدهم أو ثلاثتهم ابتلاعه.

