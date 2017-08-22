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اقتصاد وأسواق
صيادلة الإسماعيلية تبدأ سحب الأدوية منتهية الصلاحية
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 03:17 م
الأدوية
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الأدوية
نادية صابر:
قررت شعبة الصيادلة بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية بدء آلية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، تفعيلاً لقرار وزير الصحة رقم 115 لسنة 2017.
أكد الدكتور جمعة رزق، رئيس الشعبة لـ«المال»، أن الشعبة أطلقت مبادرة لسحب الأدوية منتهية الصلاحية عبر تمرير منشور على الصيدليات، لتدوين أسماء الأدوية المنتهية، تمهيدًا لتسليمها لشركات توزيع الأدوية وإعدامها، وذلك تحت إشراف الشعبة والشركات المنتجة والموزعة لتلك الأدوية.
وأضاف رزق أنه جارٍ عقد مناقشات مع الغرف التجارية فى الشرقية والقاهرة والغربية، لافتا إلى أن المبادرة جاءت فى إطار مواجهة الغش الدوائى، إذ تتم إعادة تدوير تلك الأدوية المنتهية من قبل بعض شركات مافيا الدواء.
وأوضح أن القرار الوزارى ألزم جميع الشركات المنتجة للأدوية بسحب جميع الأدوية منتهية الصلاحية، مشيراً إلى أنه فى حال امتناع الشركات عن تسلم تلك الأدوية سيتم عمل محاضر لتلك الشركات.
وقال رزق إن الشعبة سترفع مذكرة عاجلة إلى نواب الصحة بمجلس النواب بشأن الزيادة المرتقبة فى أسعار بعض اصناف الدواء خلال الشهر الجارى، لتفادى الآثار السلبية لهذا الإجراء.
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