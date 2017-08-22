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اقتصاد وأسواق
5 آليات لتسويق قطن الإكثار الموسم الجاري
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 03:12 م
القطن الامريكى
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القطن الامريكى
الصاوي أحمد:
حددت لجنة تسويق القطن التابعة لوزارة الزراعة 5 آليات أساسية لإنجاح موسم تسويق قطن الإكثار هذا الموسم.
قال عبدالفتاح سراج، رئيس الجمعية المركزية للاستصلاح الزراعى، عضو اللجنة، لـ«المال»، إن أبرز هذه الآليات تتمثل فى منع نقل وتداول قطن الإكثار بين المحافظات، فضلاً عن تعبئة أقطان الإكثار فى أجولة ذات ألوان مختلفة لأجولة القطن العادى أو التجارى بهدف منع الخلط.
وأضاف أن اللجنة تسعى للخروج بموسم ناجح لقطن الإكثار، يضمن الحفاظ على نقاوة البذرة لتحقيق الزيادة فى الرقعة الزراعية فى المستقبل.
وأضاف أنه من بين الآليات قيام كل شركة أو مصنع راغبة فى التعاقد على زهر قطن الإكثار، بتقديم طلبات للوزارة عن قيمة وحجم الكميات الراغبة فى شرائها وكذلك المحافظة.
ووفقا لسراج، فإنه سيتم تجميع قطن الإكثار فى نقاط تجميع ثم توزيعه على المحالج وهناك يتم فصل البذرة عن الزهر ويقوم المحلج بتوريد البذرة لإدارة التقاوى التابع لوزارة الزراعة والزهر يتم تسليمه للشركات المتعاقدة وفقا للبنود.
وتعقد لجنة تسويق القطن التى يترأسها وزير الزراعة، اجتماعًا أسبوعيًّا بهدف تسويق محصول القطن الإكثار والتجارى ودراسة الآليات الجديدة لتداول الأقطان فى مصر.
وأكد الدكتور حامد عبدالدايم، المستشار الإعلامى لوزير الزراعة، أن اجتماعات لجنة تسويق القطن خلال الموسم الجارى بحضور قيادات وزارة الزراعة ذات الصلة وكذلك الشركات والمنتجون ورؤساء جمعيات القطن فى المحافظات.
كانت وزارة الزراعة قد أعلنت عن أسعار سعر ضمان القطن، مُحددةً 2100 جنيه للقنطار للوجه القبلى و2300 جنيه للوجه البحرى، إذ تلتزم الحكومة بشراء كل الأقطان المصرية فى حال تراجع الأسعار فى السوق عن سعر الضمان، وفى حال ارتفاع سعر السوق الحرة عن ذلك يتم الشراء به.
وتوقع «عبدالدايم» أن ترتفع أسعار القطن التجارى أكثر من 3000 جنيه للقنطار فى بداية عمليات الجنى التى أوشكت على البدء فى بعض مناطق زراعة القطن المبكرة فى الصعيد.
وأوضح أنه من الوارد السماح للشركات الخاصة بشراء زهر قطن الإكثار بدلا من قصره على الشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومية.
ووفقًا لبعدالدايم، بلغت مساحة القطن 220 ألف فدان، بينها 62 ألف فدان قطن إكثار والذى تحتكر وزارة الزراعة شراءه لاستخراج البذرة منه للموسم المقبل.
اقتصاد وأسواق
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