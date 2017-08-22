المستثمرين يطلب إعادة تسعير الغاز المورد للمصانع

وزارة البترول 56

نسمة بيومى وأحمد اللاهونى:



علمت «المال» أنه من المقرر عقد اجتماع خلال أيام، بين اتحاد المستثمرين، ووزير البترول والثروة المعدنية، طارق الملا، لمناقشة إعادة تسعير الغاز الطبيعى الموجه للقطاع الصناعى.



وانتقد صبحى نصر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، فى تصريح لـ«المال»، توريد الشركة القابضة للغازات المصرية «إيجاس»، الغاز الطبيعى للمصانع بأسعار أعلى من مثيلاتها العالمية، الأمر الذى يزيد من الأعباء التى تقع على عاتق القطاع الصناعى حاليًا، وسط ارتفاع أسعار خامات ومدخلات الإنتاج.



وأكد أنه يتم حاليًا إعداد مذكرة عاجلة بهذا الشأن، لرفعها إلى رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، متضمنة مطالب، وحلول لدعم قطاع الصناعة.



على صعيد متصل أكد مصدر مسئول فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، أن أقل سعر للغاز الطبيعى عالميا، وفقا للبورصة الأمريكية يبلغ 3 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.



وقال: «بالفعل أغلب التعاقدات، لا سيما مع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، يتجاوز فيها سعر بيع الغاز مثيله العالمى».



وتختلف أسعار الغاز الطبيعى الموجهة للقطاع الصناعى، بحسب التعاقد المبرم بين إيجاس، والمصانع، ما بين منخفضة، ومتوسطة، وكثيفة الاستهلاك للطاقة، لتتراوح بين 3 إلى 7 دولارات أو أكبر للفئة الأخيرة.



وقلل المصدر من إمكانية تخفيض أسعار الغاز الطبيعى المورد لقطاع الصناعة لسببين، الأول اعتماد مصر حاليًا على الغاز المستورد، بأسعار تتجاوز فى المتوسط 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، والآخر شراء الغاز الطبيعى من الشركات الأجنبية المنتجة له فى مصر، بأسعار مرتفعة تصل إلى 6 دولارات فى بعض التعاقدات.



وتستورد مصر مليار قدم مكعب غاز طبيعي يوميا، عبر المناقصات التى تطرحها الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس».



ولفت إلى أن خفض غاز قطاع الصناعة حاليا، يعنى تحميل الموازنة العامة للدولة، المزيد من الأعباء، وهو أمر غير وارد حتى الآن.