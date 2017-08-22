الزمالك يقدم مدربه الجديد.. السبت المقبل

مجلس إدارة نادي الزمالك

على المصرى



قرر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عقد مؤتمر صحفي لتقديم المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، البلجيكي فرانكي فيركواتيرين وجهازه المعاون المكون من أربعة مساعدين، على أن يكوم العقد لمدة سنتين، براتب شهرى يقدر بـ 60 ألف دولار.



وسيصل المدرب الجديد للقاهرة، غداً الأربعاء، لبدء مهمته رسميا فى قيادة الفريق، بعدما اتفق وكيل أعماله الذى حضر إلى مصر أول أمس الأحد، مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة، على أن يحصل المدير الفني على 700 ألف دولار سنويًا.



ويحاول مجلس إدارة الزمالك، تخفيض عدد المساعدين في الفترة المقبلة، بعدما تمسك المدرب البلجيكى، بضم أربعة مساعدين له من بلجيكا، على أن يكون هناك مساعد مصرى واحد، ضمن الجهاز المعاون له، ويأمل مسئولى الزمالك، فى أثناءه عن قراره، من أجل الإبقاء على الثنائى طارق يحيي ومدحت عبد الهادى، وفى حالة تمسك فيركواتيرين بقراره، سيتم الإبقاء على طارق يحيي بشكل كبير.



واتفق مدير أعمال المدرب البلجيكي، مع إدارة الزمالك، على وضع شرط جزائي في التعاقد بين الطرفين، بقيمة راتب شهرين فقط، أي ما يعادل 120 ألف دولار، ويقضى الإتفاق المبرم في العقود، على تطبيق الشرط الجزائي حال فسخ التعاقد من طرف واحد، ففي حال رحيل الخواجة دون أذن النادي، يسدد الشرط الجزائى، على أن يتقاضى قيمة الشرط حال تم إقالته .



وكان الزمالك قد توصل لاتفاق في وقت سابق مع المدرب البلجيكي لتدريب الفريق مقابل 850 ألف يورو، واصطحابه ثلاثة مساعدين، قبل أن تتوقف المفاوضات، وتظهر عشرات الأسماء الأخري، وأخرها البرازيلى باولو أوتوري، الذي فشلت المفاوضات معه قبل أن يحضر للقاهرة، ورغم تأكيد الادارة من قبل أنه وافق علي الحصول علي مليون و100 ألف دولار.