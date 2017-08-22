ميكنة الجمارك والتعليم العالي بعد انتهاء الضرائب

مصلحة الجمارك

مها أبوودن:



تعتزم وزارة المالية البدء فى إجراءات ميكنة مصلحة الجمارك ووزارة التعليم العالى خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد ان يتم الانهاء من نفس الأمر، فى مصلحة الضرائب منتصف شهر أغسطس الجارى.



قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الاتجاه الحكومى حاليًّا يتبنى الانتهاء بشكل سريع من مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة GFMIS ، بهدف السيطرة على المصروفات وترشيدها ومراقبتها.



وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أعلن أن إطلاق مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة الذى تم الأحد قبل الماضى سيحقق وفرا فى الإنفاق بنسبة لا تقل عن %10 سنويا.



وقامت شركة اى فاينانس بتدريب 400 موظف بقطاع الحسابات والمديريات الحكومية التابع لوزارة المالية على نظام العمل المميكن بالتوازى مع وقف الوزارة للعمل بالشيكات أو اوامر الدفع الورقية وقصر التعامل على حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى عن طريق اوامر الدفع الإلكترونية.



فى السياق نفسه، قال معيط إن جميع الجهات التى تحصل على مخصصات من الخزانة العامة للدول ستصبح مجبرة على تطبيق النظام الإلكترونى فى الدفع والتحصيل، وإلا لن تتمكن من صرف أى مدفوعات للصرف على بنود الانفاق الخاصة بها.



يشار إلى أن عددًا من الجهات أصدرت قرارات داخلية بتأجيل تطبيق المنظومة الإلكترونية إلى أجل غير مسمى، ومن بينها عدد من الجهات القضائية، اعتمادًا على تفويض صلاحيات وزير المالية لرئيس المجلس الأعلى للقضاء فى لائحة القانون الخاص بها.



وتعول وزارة المالية على تفعيل المنظومة الإلكترونية فى مراقبة مخصصات الموازنة العامة للدولة لتحقيق عدد من الأهداف، من بينها تقليل الاحتكاك البشرى فى منظومة الرقابة المالية قبل الصرف، فضلاً عن تطبيق موازنة البرامج والأهداف وتوزيع المخصصات والبنود الأكثر أهمية وأولوية، وبالتالى عدم السماح ببعض التصرفات التى قد ينتج إهدار المال العام.



وأكد معيط أن ميكنة مصلحة الضرائب لم تواجه أى عقبات، لا سيما بعد التدريب المكثف لكل العاملين بالوحدات الحسابية المسئولة عن مراقبة الإيرادات والمصروفات بالمصلحة خلال الفترة التى سبقت إطلاق الميكنة رسميًّا.