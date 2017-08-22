العبار يبحث مع وزير الإسكان حل أزمة آب تاون كايرو

مصدر: الشركة الإماراتية حصلت على الأرض بموجب مزايدة فى 2005



بدور إبراهيم:



قال مصدر بوزارة الإسكان، إن رجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر، وصل إلى القاهرة فى زيارة سريعة قصيرة أمس، لم تستغرق أكثر من 6 ساعات لمقابلة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مصطفى مدبولى، لإيجاد حل لأزمة إعمار مصر مع شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن أرض مشروع «آب تاون كايرو».



كانت «المال» قد نشرت فى عددها الصادر أمس الأول الأحد أن «النصر للإسكان» تعرض قضيتها مع «إعمار مصر» على مجلس النواب.



وأشار المصدر إلى أن العبار يسعى لحل الأزمة سريعًا، فى إطار رغبة الشركة للحفاظ على حجم استثماراتها بالسوق، وتطبيق الخطط التوسعية.



وتلقت إعمار مصر طلبًا للتحكيم من شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن فسخ عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم، البالغة مساحتها 4 ملايين متر، المقام عليها مشروع آب تاون كايرو، وتطالب النصر باسترداد 3.4 مليون متر، تمثل الأرض التى لم تقم إعمار مصر بتطويرها، وفقا لبنود التعاقد فى 2005 بين الطرفين، إذ لم تضخ إعمار وفقًا للتعاقد المبرم 11 مليار جنيه فى المشروع، خلال الفترة الزمنية البالغة 6 أعوام، المنتهية فى 2011، وكان من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل بعد 5 أعوام من توقيع العقد، وقامت الشركة الإماراتية بتطوير %20 فقط من المشروع، ما يعادل 800 ألف متر تقريباً.



وعلمت «المال»، أن إعمار مصر حصلت على الأرض البالغة مساحتها 4 ملايين متر مربع، تحت العجز والزيادة، فى 2005، من شركة النصر للإسكان والتعمير، من خلال مزايدة طرحتها الأخيرة بسعر إجمالى 360 مليون جنيه، ولم يتقدم للمزايدة سوى إعمار، بالعرض الوحيد وبلغ سعر المتر 90 جنيهًا وقتها.



وأكد المصدر أن النصر وافقت على العرض، بغرض تنمية الأرض، وإحداث التنمية الشاملة بمنطقة زهراء المقطم، ورفع القيمة المضافة، وسعر الأراضى بها، وفور بدء إعمار بالأعمال الإنشائية لمشروع آب تاون كايرو، حدثت التنمية بالمنطقة وارتفع سعر متر الأرض دون مرافق بين 4000 إلى 5000 جنيه، فيما وصل سعر المتر التجارى إلى 23 ألف جنيه.



وأضاف أن الشركة الإماراتية واجهت تحديات عطلت تنفيذ المشروع، إبان حالة الاستقرار التى شهدها البلاد فى الفترة من 2011 حتى 2013، لكن كان من المفترض حال جديتها أن تكون نفذت %50 على الأقل فى 2010، لافتا إلى أنه حال استرداد الأرض التى لم تنم، وإعادة تقييمها مع مراعاة ما قامت به إعمار من تنمية، فإن سعر المساحة المتبقية لن يقل عن 5 مليارات جنيه.



وشدد محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، على أن قيام شركة النصر للإسكان والتعمير، بعرض قضية النزاع مع شركة إعمار مصر بشأن عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم، المقام عليها مشروع «آب تاون كايرو» على مجلس النواب، جاء بناء على طلب الإحاطة الذى قدمه المجلس للوزير أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تفسير تلك القضية، وعرضها على المجلس باعتبار شركة «النصر» إحدى الشركات التابعة للقابضة للتشييد، المملوكة للدولة، ممثلة فى وزارة المالية.



وأوضح أن الشركة لا تطالب سوى باحترام العقد المبرم، والحفاظ على حقوق والتزامات كل طرف.



واتصلت «المال» بمحامى شركة النصر، مكتب فصيح للمحاماة، وأكد ساهر فصيح، مدير عام المكتب، أن المحكم من قبل شركة النصر، هو سمير الشرقاوى، وفى انتظار تحديد موعد الجلسة الإجرائية.

