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سيـــاســة
أول زيارة لوزير خارجية مصري لإستونيا
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 02:44 م
اجتماعات شكري
أخر الأخبار
اجتماعات شكري
خاص
زار وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إستونيا، في أول زيارة لوزير خارجية مصري لها، في إطار جولته الأوروبية التي تشمل روسيا وإستونيا وليتوانيا.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان إن "هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع استونيا ودوّل البلطيق بشكل عام في ظل تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي".
ونوه إلى "الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الزيارة في هذا التوقيت، في ضوء رئاسة إستونيا الحالية للاتحاد الأوروبي".
وأكد أن مصر تتطلع إلى البناء على نتائج لقاء مجلس المشاركة الذى عقد في بروكسل في يوليو الماضي.
وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن زيارة وزير خارجية مصر الي إستونيا و ليتوانيا هي الأولي لأي وزير خارجية مصري إليّ هاتين الدولتين.
والتقى شكري خلال الزيارة برئيسة إستونيا "كريستي كالجولايد"، حيث سلمها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تتناول سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي
وأجرى شكري خلال الزيارة لقاءات مكثفة مع كل من وزير الخارجية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاستوني، بحث خلالها سُبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي.
وأكد على ثقة مصر في رئاسة وقيادة استونيا للاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الراهنة، والتي تشهد تحديات غير مسبوقة على كافة المستويات، لاسيما في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي تشهدها القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة.
وأعرب وزير الخارجية عن ترحيبه بالتعاون بين معهدي البلدين للدراسات الدبلوماسية، وبتفعيل آلية التشاور القنصلية بين البلدين. هذا، وقد تناول اللقاء سبل إنشاء آلية للحوار والتشاور بين مصر ودول البلطيق الثلاث، والتى تضم بالإضافة إلى إستونيا كل من ليتوانيا ولاتفيا.
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