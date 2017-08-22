البنك الدولى يدرس تمويل مشروعات طاقة متجددة ونقل

محمد شاكر 2

عمر سالم



استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، بعثة البنك الدولى، وذلك لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين قطاع الكهرباء والبنك.



وأعربت بعثة البنك الدولى عن اهتمام البنك للمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، تدعيم شبكة النقل، فضلاً عن استكمال إعادة هيكلة القطاع سواء من خلال الحوكمة أو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتوسع فى آليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم بتفيذها.



وأشاد شاكر بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك الدولى، إذ تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة ًفى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.



وأشادت بعثة البنك الدولى بإنجازات قطاع الكهرباء فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها.



وأكد شاكر أن قطاع الكهرباء المصرى نجح في سد فجوة العجز وتحويلها إلى فائض، كما أنه باستكمال الثلاثة محطات التي يتم إنشاءها بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية أصبح للقطاع القدرة على الوفاء بأية احتياجات لأية جهة استثمارية من التغذية الكهربائية.



وأوضح شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة وإستيعاب القدرات المولدة.



وأشار الدكتور شاكر إلى أنه يتم حالياً الإستفادة من نظام الـ Auctions، وهو نظام تنافسى للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.



ويأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.



وأكد الدكتور شاكر على استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات كافة القطاعات من التغذية الكهربائية.