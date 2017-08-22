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استثمار
وزيرة الهجرة تبحث مشاركة أطباء مصريين بمؤتمر سلامة المريض
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 02:33 م
وزارة الهجرة89
أخر الأخبار
وزارة الهجرة89
ولاء البري
التقت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بوفد من اللجنة المنظمة لمؤتمر "سلامة المريض في مصر وأفريقيا"، ضم كلا من الدكتور عادل فؤاد رمزي رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة إبراهيم منصور نائب رئيس جامعة عين شمس، وذلك لبحث مشاركة الأطباء المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر، بالإضافة لبحث سبل التعاون حول جمع التبرعات لصالح مستشفى قصر العيني والدمرداش.
يأتي ذلك، في إطار التعاون الوثيق بين الوزارة، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لاستقطاب الطيور المهاجرة.
من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على مساندة ودعم مثل هذه المؤتمرات الهامة وخلق اقصى استفادة منها، مشيرة إلى ضرورة مشاركة المصريين بالخارج في الفعاليات المختلفة لما له من أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة، وأردفت أن مؤتمر"سلامة المريض في مصر وأفريقيا" فرصة جيدة للاستفادة من الأطباء المصريين بالخارج، وسيمثل حلقة وصل مستمرة للتواصل وتبادل الخبرات بين الخبراء المصريين بالداخل والخارج.
وقالت مكرم خلال حديثها إن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة الهيئات الوطنية المختلفة وخاصة المستشفيات في الحصول على دعم من خلال المصريين بالخارج، الذين لطالما كانت لديهم الرغبة في تطوير ورفع كفاءة هذه الأماكن لخدمة الصالح العام ووتقديم خدمة جيدة للمواطن المصري بالخرج.
وأضافت الوزيرة أنه كانت هناك تجربة لدعم مستشفى أبو الريش من خلال إطلاق حملة لجمع التبرعات لصالحها من قبل المصريين بأمريكا عن طريق تنظيم مؤتمر كبير في ولاية كاليفورنيا بمشاركة عدد كبير من المصريين هناك.
واقترحت الوزيرة إجراء زيارة تفقدية لمستشفى الدمرداش وقصر العيني خلال فعاليات المؤتمر بهدف الترويج لهما، والبدء في جمع التبرعات لصالح المستشفتين على الحساب البنكي الخاص بالتبرعات لصالح حملة «مستشفى الدمرداش لعلاج أهل مصر ببلاش» على حساب 77999، والتبرع لصالح جمعية أصدقاء قصر العيني على رقم حساب 9047 بنك مصر فرع المنيل.
ومن المقرر انطلاق المؤتمر في 11 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 13 من الشهر نفسه، على أن يكون الافتتاح بقاعة الاحتفالات الكبرى بطب القاهرة وتعقد الجلسات يومي 12 و13 بفندق سيمراميس انتركونتننتال، بمشاركة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين.
ويشارك بالمؤتمر كلية الجراحين الدولية والاتحاد الافريقي للكلية والاكاديمية العالمية لطب وجراحة المناطق الحارة والاتحاد الدولي للجراحة والجهاز الهضمي والأورام، منظمة الصحة العالمية، كليات طب القاهرة وعين شمس والقوات المسلحة والاسكندرية وأسيوط، جمعية الجراحة المصرية وجمعية جراحة المناظير المصرية والجمعية المصرية لطب وجراحة المناطق والأمراض المعدية والطفيلية بالاسكندرية والاتحاد الطبي الفرنسي المصري بالقاهرة.
وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
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