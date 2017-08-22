وزيرة الهجرة تبحث مشاركة أطباء مصريين بمؤتمر سلامة المريض

وزارة الهجرة89

ولاء البري



التقت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، بوفد من اللجنة المنظمة ‏لمؤتمر "سلامة المريض في مصر وأفريقيا"، ضم كلا من الدكتور عادل فؤاد رمزي ‏رئيس المؤتمر، والدكتور أسامة إبراهيم منصور نائب رئيس جامعة عين شمس، وذلك لبحث مشاركة الأطباء ‏المصريين بالخارج في فعاليات المؤتمر، بالإضافة لبحث سبل التعاون حول جمع ‏التبرعات لصالح مستشفى قصر العيني والدمرداش.‏



يأتي ذلك، في إطار التعاون الوثيق بين الوزارة، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة لاستقطاب الطيور المهاجرة.



من جانبها، أكدت وزيرة الهجرة حرص الوزارة على مساندة ودعم مثل هذه ‏المؤتمرات الهامة وخلق اقصى استفادة منها، مشيرة إلى ضرورة مشاركة المصريين ‏بالخارج في الفعاليات المختلفة لما له من أهمية كبيرة على مختلف الأصعدة، ‏وأردفت أن مؤتمر"سلامة المريض في مصر وأفريقيا" فرصة جيدة للاستفادة من ‏الأطباء المصريين بالخارج، وسيمثل حلقة وصل مستمرة للتواصل وتبادل الخبرات ‏بين الخبراء المصريين بالداخل والخارج.



وقالت مكرم خلال حديثها إن وزارة الهجرة تسعى لمشاركة الهيئات الوطنية ‏المختلفة وخاصة المستشفيات في الحصول على دعم من خلال المصريين ‏بالخارج، الذين لطالما كانت لديهم الرغبة في تطوير ورفع كفاءة هذه الأماكن ‏لخدمة الصالح العام ووتقديم خدمة جيدة للمواطن المصري بالخرج.



وأضافت ‏الوزيرة أنه كانت هناك تجربة لدعم مستشفى أبو الريش من خلال إطلاق حملة ‏لجمع التبرعات لصالحها من قبل المصريين بأمريكا عن طريق تنظيم مؤتمر كبير ‏في ولاية كاليفورنيا بمشاركة عدد كبير من المصريين هناك.‏



واقترحت الوزيرة إجراء زيارة تفقدية لمستشفى الدمرداش وقصر العيني خلال ‏فعاليات المؤتمر بهدف الترويج لهما، والبدء في جمع التبرعات لصالح المستشفتين ‏على الحساب البنكي الخاص بالتبرعات لصالح حملة «مستشفى الدمرداش لعلاج أهل مصر ‏ببلاش» على حساب 77999، والتبرع لصالح جمعية أصدقاء قصر العيني على ‏رقم حساب 9047 بنك مصر فرع المنيل.



ومن المقرر انطلاق المؤتمر في 11 أكتوبر المقبل ويستمر حتى 13 من الشهر ‏نفسه، على أن يكون الافتتاح بقاعة الاحتفالات الكبرى بطب القاهرة وتعقد الجلسات ‏يومي 12 و13 بفندق سيمراميس انتركونتننتال، بمشاركة وزير الصحة الدكتور ‏أحمد عماد الدين.



ويشارك بالمؤتمر كلية الجراحين الدولية والاتحاد الافريقي للكلية ‏والاكاديمية العالمية لطب وجراحة المناطق الحارة والاتحاد الدولي للجراحة ‏والجهاز الهضمي والأورام، منظمة الصحة العالمية، كليات طب القاهرة وعين ‏شمس والقوات المسلحة والاسكندرية وأسيوط، جمعية الجراحة المصرية وجمعية ‏جراحة المناظير المصرية والجمعية المصرية لطب وجراحة المناطق والأمراض ‏المعدية والطفيلية بالاسكندرية والاتحاد الطبي الفرنسي المصري بالقاهرة.