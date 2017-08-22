EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
تحقيق علمي جديد بمركز مخطوطات مكتبة الإسكندرية
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 02:23 م
مكتبة الإسكندرية
أخر الأخبار
مكتبة الإسكندرية
مها يونس
أصدر مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، نشرة علميةً محقَّقة لمخطوط "الأوزان التي لم يأتِ مثلُها في كلام العرب"، وهو أحد المخطوطات المهمة في مجال علم اللغة، حيث يعرِّج على زاوية دقيقة من زواياه، وهي التي تتمثل في الأوزان التي لم ترد في كلام العرب إلا نادرًا، مع ضرب أمثلة لها.
يشار إلى أن هذه الظاهرة اللغوية وإن كانت معالجة في عدة مؤلفات أخرى، إلا أن كتاب الأوزان أضاف إضافات مهمة لم ترد في تلك الكتب، وقد حددها المحقق في مقدمة الكتاب، بحسب بيان أصدرته مكتبة الإسكندرية.
وقام المحقق الدكتور أحمد عطية بإخراج الكتاب على نسخة فريدة تقع في مكتبة دير الإسكوريال الإسبانية تحت رقم 442، وهي من مصورات مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وتقع هذه النسخة في ثماني ورقات فقط، ضمن مجموع يضم غيرها من المخطوطات.
ويهتم مركز المخطوطات بمكتبة الإسكندرية بتحقيق المخطوطات في مختلف العلوم، وقد سبق أن أصدر المركز الكثير من التحقيقات العلمية في الطب، والصيدلة، والضوء، والتوفيق، وآخر التحقيقات هو كتاب "الأوزان التي لم يأتِ مثلُها في كلام العرب".
وبذل محقق الكتاب جهدًا في مقابلة النص المخطوط على غيره من المصادر الأخرى التي تدخل معه في هذا الفن، وقدَّم له بمقدمة تضمَّنت أهمية الكتاب، والمصنفات الأخرى في هذا الباب، ودراسة عن النسخة التي تم إخراج النص في ضوئها، ثم أعقبه ببعض الفهارس والكشَّافات المعينة على فهم النص والاستفادة منه، بالإضافة إلى بعض الاستدراكات التي ذكرها المحقق لأوزانٍ لم يذكرها المؤلف.
مكتبة الاسكندرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا