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سيـــاســة
تأييد استمرار حبس عبد الغني وأبو النصر
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 02:19 م
صفوت عبدالغني
أخر الأخبار
صفوت عبدالغني
نجوى عبد العزيز
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل كل من صفوت عبد الغني، وعلاء أبو النصر القياديين في حزب البناء والتنمية؟، في القضية المعروفة بـ"تحالف دعم الإخوان".
وأمرت باستمرار حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة القضية المرتبطة بتهم منها التحريض على العنف، ينفيه عادة دفاع المتهمين.
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