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صوت مصر للمرة الثانية تسلط الضوء عن إيجابيات الدولة
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 02:13 م
لمياء كامل
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لمياء كامل
المرسي عزت
أعلنت لمياء كامل، المدير التنفيذي لشركة CC Plus للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، انعقاد القمة الدولية الثانية للعلاقات العامة والإعلام 2017 بالقاهرة، وذلك في 17 أكتوبر المقبل، تحت اسم"صوت مصر".
وأوضحت كامل أنه من خلال القمة سيتم تسليط الضوء على رسم الصورة الذهنية الإيجابية عن الدولة من خلال محاور عدة أهمها الاستثمار والاتصالات والتعليم والترفيه والقوة الناعمة وريادة الأعمال.
وأكدت كامل أن القمة الدولية الثانية، ستحظى أيضا بمشاركة كبيرة من قبل خبراء محليين ودوليين وشخصيات عامة، وعدد من قادة الفكر والرأي وأصحاب التجارب المميزة.
وقالت إنها ستعقد مؤتمرا صحفيا سبتمبر المقبل، لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالقمة، والمتحدثين الأجانب والمحليين، والموضوعات التي ستتم مناقشتها.
وكانت القاهرة قد شهدت في سبتمبر 2016 انعقاد القمة الدولية الأولى للعلاقات العامة والإعلام Narrative PR Summit 2016 والتي نظمتها شركة CC Plus بمشاركة عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين والشخصيات العامة والإعلاميين ورؤساء التحرير وممثلين عن كبريات الشركات العالمية والمجتمع المدني.
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