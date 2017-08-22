برلماني: شراء كراسات الإسكان الاجتماعي تجربة مريرة

النائب محمد فؤاد عضو حزب الوفد دائرة العمرانية

ياسمين فواز



علق الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، على أزمة نقص كراسات الشروط الخاصة بالإسكان الاجتماعي، وذلك بعد وصول عدد من الشكاوى من المواطنين ممن حاولوا التقدم بالحصول على كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي "الإعلان التاسع"، الذي بدأ السبت قبل الماضي بمكاتب البريد المميكنة في المحافظات التي طرح بها الوحدات، واصفاً إياه بـ"الحكومة تتلاعب بالشعب".



وأشار فؤاد، أن هيئة البريد ورئيسة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، قد أكدا مراراً على توافر الكراسات في مكاتب البريد وأن المكاتب تعمل بشكل يومي منذ الإعلان عن بدء سحب الكراسات، وطالبهم بمتابعة الوضع بشكل أقرب إلى الواقع وعدم الاكتفاء بتصريحات إعلامية تفيد بتوفير الكراسات بشكل يغطي طلبات المواطنين، وهذا ما لا يتناسب مع حقيقة الوضع أمام المكاتب والتي برزت بشكل كبير في الأيام الماضية وتسببت في تكدس المواطنين أمام مكاتب البريد نتيجة نقص الكراسات من المكاتب.



وقال فؤاد، إن هناك حالة من الغضب تسيطر على المواطنين نتيجة بعض الممارسات التي يواجهونها عند توجههم لمكاتب البريد فور الإعلان عن بدء سحب كراسات الشروط السبت قبل الماضي، مشيرًا إلى أن هناك عدد من المواطنين قد توجهوا إلى مكاتب البريد فور الإعلان عن أن سحب الكراسات سيبدأ يوم السبت، إلا أن المواطنين فوجئوا بأن مكاتب البريد لا تعمل نتيجة عطلة رسمية للموظفين.



وأضاف فؤاد أن الأمر لا يقتصر على ذلك، ولكن تطرق إلى عدم توافر كراسات الشروط في مكاتب البريد من الأساس، وذلك بعد شكاوى أخرى من جانب المواطنين أفادت بأن مكتب بريد الفنون شارع اليابان، وكذلك مكتب بريد العمرانية الشرقية، ومكتب بريد الدواوين في شارع لاظوغلي، ومكتب بريد مجلس النواب لا يوجد بهم أي كراسات للشروط، واصفاً الحكومة بأنها "تتلاعب بالشعب" في ظل تصريحات من جانب المسؤولين في الهيئة القومية للبريد بأنه يتم ضخ من 20 إلى 30 ألف كراسة شروط في المكاتب الكبيرة.



وأشار فؤاد إلى أن الكراسات التي يتم طباعتها وضخها لمكاتب بريد الجيزة لا تتناسب مع الأعداد التي تتقدم للحصول على الكراسات، حيث يتوافد على المكاتب عدد كبير من المواطنين يقفون بالطوابير أمام المكاتب، من الخامسة صباحاً من أجل الحصول على كراسة للشروط أملاً في الحصول على وحدات الإسكان.



وطالب فؤاد، بسرعة توفير كراسات الشروط حتى يتمكن المواطن من الحصول على حلم الشقة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة وأنه تم البدء في دفع مقدمات حجز وحدات الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعي بـ22 محافظة والتي ستستمر حتى منتصف الشهر المقبل، بشكل يضمن لكل مواطن راغب في تملك وحدة من الحصول على ما يرغب بطريقة آدمية.