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طاقة
الأوروبى للإعمار يوقع أول عقود مشروعات الطاقة الشمسية
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 01:28 م
الأوروبى للإعمار
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الأوروبى للإعمار
هاجر عمران
أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار و التنمية، اليوم الثلاثاء، تقديم قرضا بقيمة كل 116مليون دولار بالتعاون مع مؤسسة "بروباركو" التابعة الوكالة الفرنسية للتنمية ، لتمويل إنشاء وتشغيل محطتي توليد كهرباء باستخدام خلايا الفوتوفولطية الشمسية بقدرة 50 ميغاوات لكل منهما.
وأضاف البنك في بيان أن "المشروع هو الأول ضمن المرحلة الثانية لخطة مشروعات تعريفة الطاقة الذى سيموله البنك بنحو 500 مليون دولار، و سيتم إنشاء وتشغيل المحطتين الجديدتين من قبل شركتان مصريتان تابعتان لشركة "إيرين رينيوابل" الفرنسية والعاملة في مجال الطاقة المتجددة وشركة "أكسيس باور" الشركة العاملة في مشاريع توليد الطاقة المستدامة ومقرها دبي".
وبحسب البيان، قالت جانيت هكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "نحن سعداء جدًا بتوقيع المشاريع الأولى اليوم، بعد شهرين فقط من موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إطار الطاقة المتجددة-مصر".
ومنذ أيام كشفت جانيت هكمان، المدير التنفيذى بالبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم بالقاهرة، فى تصريحات لـ"المال" أن البنك سيوجه حزمة تمويلات بقيمة نصف مليار دولار إلى مشروعات تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضافت هكمان أن التمويلات موجهة لنحو 16 مشروعا، كما أن البنك سيوقع على التعاقد الأول خلال الأسبوع الجارى، على أن تتم التعاقدات الأخرى تباعا حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرة إلى ان أحد المشروعات سيكون فى أسوان.
وفق بيان البنك الأوروبي للإعمار، يعيش أكثر من 50 في المائة من السكان في منطقة أسوان تحت خط الفقر. ومن شأن مشاريع الطاقة الشمسية التي يقوم بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبروباركو في مجمع بنبان أن تحقق دفعة كبيرة على المدى القصير للاقتصاد من خلال أنشطة تشييد المحطات. كما أنها ستقدم فوائد من خلال نقل المهارات وخلق فرص عمل طويلة الأجل في تشغيل وصيانة محطات توليد الطاقة.
وفي الفترة ما بين عامي 2007 و 2016، قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية باستثمار أكثر من 3.5 مليار يورو مباشرة في مجال الطاقة المتجددة، ودعم 104 مشروعًا في 23 بلدًا، وتمويل أكثر من 5.3 غيغاواط من القدرات.
و مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد تلقت تمويلاً منذ عام 2012 ، و استثمر البنك حتى الآن 2.6 مليار يورو في 49 مشروعًا تشمل مجالات الاستثمار القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، فضلا عن مشاريع البنية التحتية مثل الطاقة والمياه البلدية وخدمات الصرف الصحي ودعم خدمات النقل K كما قدم البنك الدعم الفني لأكثر من 500 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا.
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