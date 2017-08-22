2.9 مليار دولار إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

بزيادة 19 مليون دولار على نفس الفترة 2016





نادية صابر

سجلت قناة السويس خلال الـ7 أشهر الماضية عائدات بلغت 2.938 مليار دولار، مقابل 2.919 مليار عن الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 19 مليون دولار.

كما بلغ عدد السفن التي عبرت القناة خلال الفترة من يناير حتي يوليو الماضي 9949 سفينة، مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة في 2016، بزيادة 204 سفن بنسبة 2.1%.

فيما بلغت الحمولات المسجلة عن نفس الفترة 585.6 مليون طن مقابل 561.5 مليون طن عن نفس الفترة من 2016 بزيادة 24 مليون طن بنسبة 4.3%.