مصر تناقش الهجمات الإلكترونية بالمؤتمر الإقليمي للطيران المدني

هاجر عمران



أعرب المهندس هاني العدوي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، اليوم الثلاثاء، عن سعادة مصر باختيارها لإستضافة المؤتمر الإقليمي لأمن الطيران المدني، واصفا إياه بالهام.





وخلال كلمة بالمؤتمر، أوضح العدوي أن مصر تحرص على الإلتزام بكافة المعايير المتفق عليها من قبل المنظمة الدولية الإيكاو بالتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية من أجل التطوير المستمر للإجراءات الأمنية المتفق عليها دوليا، وكذلك رفع كفاءة العاملين بمنظومة الأمن داخل مطاراتها .

وتناول العدوي بالشرح ورقة العمل التي طرحتها مصر خلال هذا المؤتمر تحت عنوان "مخاطر الهجمات الإلكترونية وتأثيرها علي أمن الطيران المدني".



وأشار إلى الجهود المبذولة للتصدي لتهديدات الأمن الالكتروني في ضوء ما توصلت إليه الإحصائيات حول ارتفاع عدد الهجمات الإلكترونية على قطاع الطيران، وضرورة دراسة إنشاء ألية لتبادل الخبرات وبخاصة فى المجالات الأمنية بالإضافة إلى تقيم المخاطر الأمنية، ومراقبة الحدود، وتبادل التكنولوجيات الحديثة، والتقنيات المبتكرة التى تعزز القدرة على الكشف على المتفجرات داخل المطارات، وإن تتم المعالجة الفورية لأى ثغرات أونقاط ضعف بالمطارات على المستوى الدولي والإقليمى .



كما تضمنت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة "بوبكر دجيبو"، مدير مكتب النقل الجوي بالإيكاو، وعلي التونسي، مدير المجلس العالمي للمطارات لمنطقة إفريقيا.



كما يتضمن اليوم الأول عمل تصويت للوفود المشاركة لاختيار الدولة التي سيقوم ممثلها بإدارة جلسات المؤتمر .



وبدأت أعمال المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى بإفريقيا والشرق الاوسط، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ



المؤتمر الذي تستضيفه مصر، في الفترة من 22 الي 24 أغسطس الحالي يجرى تحت شعار الخطة العالمية لآمن الطيران المدنىGASEP بحضور مايقرب من 350 شخصية هامة يمثلون عدد من وزراء النقل والطيران المدني ورؤساء سلطات الطيران المدني بأفريقيا والشرق الأوسط ورؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطيران وبحضور مديري إقاليم الإيكاو محمد خليفة رحمة، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وباري كاشامبو، المدير الإقليمي للإيكاو، لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، ومام سايت جالو، مدير إقليم غرب ووسط إفريقيا.



وبحسب بيان لوزارة الطيران المدنى، فالمؤتمر سيناقش علي مدار أيامه الـ 3 العديد من القضايا الهامة وبخاصة نتائج أعمال الدورة (39) للجمعية العمومية للإيكاو، واستعراض نتائج قرار مجلس الأمن رقم 2309، الذى يعد الأول من نوعه، حول التصدى للتهديدات الإرهابية للطيران المدنى، وذلك بعد عام من اعتماده.



ويناقش المؤتمر إعداد خطة عالمية لآمن الطيران ومناقشة تطوير المجال الأمنى لقطاع الطيران والتحديات العالمية والمخاطر التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى، والإحتياجات الأمنية، واستخدام وسائل تكنولوجيا عالية فى مجال المراقبة، وكيفية معالجة مسائل أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط، والاتجاه نحو تبادل الخبرات والمعلومات بمجال أمن الطيران، ومناقشة خطة عمل إقليمية والسياسات العامة المرتبطة بتنفيذ هذه الخطة بإفريقيا والشرق الأوسط.

