مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 659.9 مليون يورو

الانتربنك

خالد بدر الدين:



أعلن البنك المصرى المركزى أمس الإثنين، عن بيع أذون خزانة أجل سنة واحدة بحوالى 659.9 مليون يورو ( 777.56 مليون دولار).



وذكرت وكالة رويترز أن متوسط العائد على أذون الخزانة المقومة باليورو والتى يتسحق سدادها 21 أغسطس من العام القادم بلغ 1.797%.



وذكر البنك المصرى المركزى أن عروض الشراء التى تقدم بها المستثمرون للبنك بلغت قيمتها الإجمالية 734.9 مليون يورو.



وساعد ارتفاع أسعار الفائدة الذى نفذته الحكومة، خاصة بعد زيادة الفائدة بحوالى 400 نقطة أساس فى 21 مايو و6 يوليو من هذا العام، إلى صعود تدفقات الاستثمارات مما ساعد على ارتفاع استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى حوالى 15 مليار دولار منذ قرار التعويم فى نوفمبر الماضى.