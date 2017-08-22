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نقل وملاحة
بدء المؤتمر الإقليمى لأمن الطيران المدني بشرم الشيخ
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 12:50 م
مؤتمر دولي للطيران شرم الشيخ
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مؤتمر دولي للطيران شرم الشيخ
هاجر عمران
بدأت أعمال المؤتمر الوزارى الإقليمى لأمن الطيران المدنى بإفريقيا والشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، بمدينة شرم الشيخ
المؤتمر الذي تستضيفه مصر، في الفترة من 22 الي 24 أغسطس الحالي يجرى تحت شعار الخطة العالمية لآمن الطيران المدنىGASEP بحضور مايقرب من 350 شخصية هامة يمثلون عدد من وزراء النقل والطيران المدني ورؤساء سلطات الطيران المدني بأفريقيا والشرق الأوسط ورؤساء وممثلي عدد من المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطيران وبحضور مديري إقاليم الإيكاو محمد خليفة رحمة، المدير الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، وباري كاشامبو، المدير الإقليمي للإيكاو، لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا، ومام سايت جالو، مدير إقليم غرب ووسط إفريقيا.
وبحسب بيان لوزارة الطيران المدنى، فالمؤتمر سيناقش علي مدار أيامه الـ 3 العديد من القضايا الهامة وبخاصة نتائج أعمال الدورة (39) للجمعية العمومية للإيكاو، واستعراض نتائج قرار مجلس الأمن رقم 2309، الذى يعد الأول من نوعه، حول التصدى للتهديدات الإرهابية للطيران المدنى، وذلك بعد عام من اعتماده.
ويناقش المؤتمر إعداد خطة عالمية لآمن الطيران ومناقشة تطوير المجال الأمنى لقطاع الطيران والتحديات العالمية والمخاطر التى يتعرض لها قطاع الطيران المدنى، والإحتياجات الأمنية، واستخدام وسائل تكنولوجيا عالية فى مجال المراقبة، وكيفية معالجة مسائل أمن الطيران بإفريقيا والشرق الأوسط، والاتجاه نحو تبادل الخبرات والمعلومات بمجال أمن الطيران، ومناقشة خطة عمل إقليمية والسياسات العامة المرتبطة بتنفيذ هذه الخطة بإفريقيا والشرق الأوسط.
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