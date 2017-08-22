قطاع الأعمال تطلق مؤشرًا لقياس ربحية الشركات التابعة

المال - خاص



كلف الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، بالبدء في تطبيق نظام المتابعة اليومية لنتائج أعمال الشركات التابعة للوزارة، والتي يتم الانتهاء من عقد جمعياتها العامة واعتماد نتائج أعمالها عن العام المالى 2016 /2017 بشكل نهائي، وذلك للعام الثانى على التوالى.





وأوضح الوزير أنه تم تدشين مؤشر للربح ومؤشر لإيرادات النشاط الجاري للشركات التابعة، بالمقارنة بالعام المالي السابق 2015 /2016، إذ أنه سيتم الإفصاح في نهاية كل أسبوع عن العدد الإجمالي للشركات التي انتهت من اعتماد نتائجها، كما سيتم الإعلان عن مؤشر ربح وإيرادات نشاط مجمل شركات وزارة قطاع الأعمال العام.





يأتى ذلك بالتزامن مع بدء انعقاد الجمعيات العامة للشركات التابعة في نهاية يوليو الماضى، لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالى المنتهى في 30 يونيو 2017.





وتعتمد منهجية إعداد المؤشر على إدراج البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/ 6/ 2016 كبيانات أساس وتحديث هذه البيانات من واقع البيانات الفعلية للعام المالي المنتهي في 30/ 6/ 2017، مع استمرار استخدام بيانات العام الماضي للشركات التي لم تنتهي بعد من عقد جمعياتها العامة، ويتم تحديث البيانات بصورة يومية وفقًا للبيانات المعتمدة من الجمعيات العامة.





ويتم استخدام نفس رقم الربح أو الخسارة عن العام المالي السابق مرحليًا حتى تنتهي الشركة من اعتماد قوائمها وعقد جمعياتها فيتم استخدام بياناتها النهائية المعتمدة عن العام 2016/ 2017.