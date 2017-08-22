مطاحن مصر العليا تعقد مزادين لبيع وتأجير وحدات تابعة

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة مطاحن مصر العليا عن إجراء مزاد علنى يومى 23-24 أغسطس الجارى لتأجير وبيع بعض الوحدات التابعة لها.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة "سيتم عرض 10 محلات تجارية بمساحات مختلفة وكذلك عدد 2 جراج ببدروم عمارات الشركة بفرشوط بجلسة مزاد غدا الأربعاء".



وتابع البيان "كما سيتم عرض 17 وحدة إدارية بمساحات مختلفة للتأجير إضافة إلى 17 وحدة سكنية وجراج ببدروم الشركة بطهطا بجلسة مزاد الخميس 24 أغسطس".



ووافقت الشركة مؤخرا على شراء قطع غيار غير تخصصية تشمل أجهزة الميلي فلاور، وفاصل الزلط من شركة جلفتو سانجاتي الإيطالية بالأمر المباشر بقيمة إجمالية بلغت 71.83 ألف يورو.



واشترطت الشركة في تلك الصفقة، استيراد الأجهزة من خلال اعتماد مستندي غير قابل للإلغاء ومعزز بالقيمة الإجمالية، إضافة لمدة صلاحية 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

