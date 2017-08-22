تريد لاين تبحث مع التربية والتعليم تطبيق منظومة Apple School

وزارة التربية والتعليم

المال ـ خاص:



أعلنت شركة تريد لاين، الموزع الرئيسي لمنتجات أبل داخل مصر، عن انطلاق المرحلة الأولى لمبادرة "Apple School" داخل مصر، وهي المبادرة التي أطلقتها شركة أبل الأمريكية مؤخرا لدعم وتطوير منظومة التعليم بمختلف بلدان العالم.



وتستهدف المبادرة تحويل عملية التعليم من النظام التقليدي إلى النظام الإلكتروني التفاعلي، بحيث يقوم المدرس بشرح المناهج للطالب اعتمادا على أجهزة iPad اللوحية، بطريقة تفاعلية دون الحاجة للكتب الورقية، وهو ما يضمن جذب اهتمام الطالب وترغيبه في التعلم بسهولة وذكاء.



وانطلقت المرحلة الأولى لمبادرة "Apple School" داخل مجموعة من المدارس الدولية في مصر، ومنها على سبيل المثال: (كايرو أمريكان كولدج CAC، مدارس الألسن الدولية، مدرسة الليسيه – المعادي، مدرسة الليسيه – إسكندرية، سمارت إنترناشيونال سكول بالقرية الذكية، المدرسة البريطانية BSE، مدرسة نفرتاري، مدرسة صلاح الدين إنترناشيونال سكول، مدرسة نيو جيزة، أمريكان إنترناشيونال سكول AIS، كايرو إنجلش سكول EIS"، وتلك المدارس سوف تبدأ تفعيل نظام التعليم التفاعلي من أبل بدءا من العام الدراسي المقبل 2017/2018.



واهتمامًا منها بتلك المنظومة وحرصًا علي نشرها بمختلف المدارس المصرية، قامت شركة "تريد لاين" بتشكيل إدارة داخلية مختصة بتطوير المنتجات التعليمية، ويرأسها مصطفى مدحت، وتضم فريق عمل يمتلك خبرات سابقة في هذا المجال.



ومن جانبه، أكد مصطفى مدحت، مدير المبيعات للقطاع المؤسسي بشركة تريد لاين، والمشرف على مبادرة تطوير التعليم، أن تنفيذ مبادرة أبل لتطوير التعليم داخل مصر يتطلب وجود اهتمام ووعي من جانب مختلف أركان المنظومة التعليمية، بدءا من المسؤولين عن التعليم في مصر ومرورا بالمدارس والطلاب والمعلمين، موضحًا أن شركة "تريد لاين" تأمل في نشر المبادرة بمختلف المدارس المصرية سواء الحكومية أو الخاصة.



وكشف مدحت عن قيام وفد من شركة "تريد لاين" يضم ممثلين من شركة أبل العالمية، بإجراء مباحثات جادة مع الحكومة المصرية ممثلة في الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لبحث تطبيق مبادرة "Apple School" داخل المدارس المصرية، وقال: "لقد عرضنا علي الدكتور طارق شوقى القيام بتطوير فصل كامل داخل إحدى المدارس الحكومية كنموذج استرشادي، بحيث سيتم تزويد الفصل بعدد 45 جهاز iPad لوحي، و5 آخرين للمدرسين، بجانب 8 أجهزة ماك بوك، بجانب ذلك سنقدم دورات تدريبية للطلاب والمدرسين على كيفية التعامل مع المنظومة التفاعلية الجديدة، وسوف يكون كل هذا مجانًا دون أن تتحمل الحكومة أي أعباء مالية، وفي نهاية العام سيتم تقييم المنظومة للتأكد من مدى استجابة الطلاب والمدرسين لها، وذلك كجزء من خطة أبل لتطوير التعليم حول العالم".



أشار مدحت وحول آلية تطبيق برنامج "Apple School" إلى أن الشركة تقوم أولًا بالتأكد من قوة الاتصال بالإنترنت داخل المدرسة، بعد ذلك يتم تركيب البنية الأساسية والتي تشمل جهاز سيرفر، ثم أجهزة iPad مثبت عليها برنامج "Mobile Device Management" للتحكم في أجهزة الطلاب عن بعد.



بالاضافة الي أن فريق "تريد لاين" تعرف علي إدارة المدرسة ورؤساء الأقسام ، لدراسة احتياجاتهم بما يتوافق مع طريقة عملهم داخل المدرسة، لكي يتم تحويل الكتب الورقية إلى رقمية ويتم تحميلها على الأجهزة، وهنا يصبح الطالب والمدرس على استعداد لبدء عملية التعليم التفاعلي.



وأضاف مدحت "نلتزم بتقديم عملية الدعم الفني 24 ساعة يوميا خلال جميع أيام الأسبوع، وفي حالة ظهور مشكلة تقنية في أحد الأجهزة نقوم فورا باستبداله بجهاز آخر لحين إصلاح المشكلة، كما يقوم فريق الدعم الفني بعمل زيارة دورية للمدرسة للتأكد من جودة سير منظومة العمل".



اعلنت متاجر "تريد لاين" عن طرح عرض خاص لطلبة الجامعات المصرية، عبارة عن خصم يصل إلى 15% لجميع منتجات أبل، ذلك لحرصها على دعم منظومة التعليم في مصر، وبغرض إتاحة الفرصة امام طلاب الجامعات المصرية للاعتماد على أجهزة أبل في إنجاز كل ما يتعلق بحياتهم التعليمية.



الجدير بالذكر أن تريد لاين موزعا رئيسيا "Premium Reseller" لمنتجات أبل وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها موزعي أبل، وتمتلك تريد لاين مركزا ضخما لصيانة منتجات أبل بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو أحد أكبر مراكز الصيانة الخاصة بمنتجات أبل بمنطقة الشرق الأوسط.



وتمتلك "تريد لاين"، مجموعة من المتاجر داخل مصر يصل عددها إلى 13 متجرا، وهي: (مول مصر، مول سيتي ستارز، شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين، شارع التسعين، داندي مول بالطريق الصحراوي، مول العرب، أمريكانا بلازا، أبراج نايل سيتي، سيتي سنتر بالإسكندرية، مول سان ستيفانو بالإسكندرية، شارع البحر بالمنصورة، سوديك بالشيخ زايد، و Point 90 بالتجمع الخامس).