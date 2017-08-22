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بورصة وشركات
سيدي كرير للبتروكيماويات تنتهي من الصيانة وتبدأ التشغيل
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 11:58 ص
شركة سيدي كرير للصناعات البتروكيماوية
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شركة سيدي كرير للصناعات البتروكيماوية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات عن انتهاء أعمال العمرة وبدء التشغيل والإنتاج بمصنعى الإثيلين والبولى إثيلين.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية "انتهينا من أعمال العمرة المخططة للشركة، وكذلك إزالة آثار حادث الحريق المحدود الذى نشب فى وحدة التبريد بمصنع الإثيلين والذى تعرضت له الشركة فى 10 يوليو الماضى، أثناء تنفيذ أعمال العمرة وقد بدء تشغيل المصنعين".
وارتفعت أرباح الشركة إلى 607 ملايين جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 410 ملايين جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
وقفزت مبيعات الشركة خلال النصف المذكور إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.3 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2016، وتستهدف الشركة مبيعات بقيمة 4.5 مليار جنيه، بزيادة 43%، بموازنة 2017.
وتمتلك القابضة للبتروكيماويات نحو 20% من أسهم رأسمال سيدي كرير للبتروكيماويات، ويبلغ رأسمال سيدى كرير مليار جنيه تقريبا موزعا على 525 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.
البترول
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