نصر ومميش يبدأن جولة ترويجية لشرق آسيا

سحر نصر والفريق مميش

نادية صابر



وصلت الدكتورة، سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الفيتنامية هانوي.



وتأتي تلك الزيارة ضمن جولة ترويجية لدولتي فيتنام وسنغافورة خلال الفترة من 22 إلى 26 أغسطس الجارى، يلتقيا خلالها نصر ومميش، كبار المسؤولين والمستثمرين في كلا البلدين.



وتبدأ الزيارة من دولة فيتنام والتي يلتقي فيها الدكتورة، سحر نصر وزيرة التعاون الدولي والاستثمار، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شركات عاملة في مجالات المنسوجات والاتصالات وتجارة التجزئة، وكذلك زيارة للمنطقة الاقتصادية الفيتنامية السنغافورية؛ للتعرف على الاستثمارات والصناعات التي تقوم عليها المنطقة.



كما يلتقي الفريق مهاب مميش، والدكتورة سحر نصر، رئيس الوزراء الفيتنامي، عصر اليوم، في مقر رئاسة الوزراء الفيتنامية؛ للتعرف على أوجه مجالات التعاون الثنائي بين الدولتين وكذلك عرض الفرص الاستثمارية.



وكان فد مصري رفيع المستوىمن وزارات التعاون الدولي والهيئة العامة للاستثمار والنقل والثقافة وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصل قبل يومين؛ لبحث سبل التعاون مع الجانب الفيتنامي في عدة قطاعات منها النقل البحري، والتعليم، والثقافة، وكذلك الصحة، والصناعات الدوائية، والاستثمار، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك صناعة السفن والاستزراع السمكي.



وقام الوفد المصري بحضور الاجتماعات المشتركة التحضيرية؛ لتوقيع 7 مذكرات تفاهم والاتفاق على 2 برامج تنفيذية يتعاون فيها مصر وفيتنام في مجالات عدة، يأتي على رأسها فتح وزيادة الفرص الاستثمارية من خلال تشجيع الاستثمارات الفيتنامية.



وتبدأ زيارة الوفد المصري برئاسة د.سحر نصر والفريق مهاب مميش إلى سنغافورة، يوم الخميس المقبل والتى تأتى تلبية للدعوة لهما للتعرف على التجربة الاقتصادية الرائدة لدولة سنغافورة، ومقابلة الشركات السنغافورية المهتمة بالاستثمار في مصر لمناقشة مناخ الأعمال والاستثمار فى مصر.



من المنتظر أن تجرى الوزيرة و الفريق خلال الزيارة الرسمية مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين السنغافوريين، بالإضافة إلى ترتيب لقاءات مع عدد من رؤساء الشركات الكبرى السنغافورية؛ بهدف الجذب و الترويج للإستثمار فى مصر، وكذا ترتيب زيارات ميدانية لمناطق استثمارية واقتصادية.







