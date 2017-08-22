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نقل وملاحة
أكثر من 9400 حاج يغادرون ميناء نوبيع
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 11:30 ص
ميناء نوبيع
أخر الأخبار
ميناء نوبيع
نادية صابر
قال يوسف ملاك المتحدث الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن ميناء نويبع شهد حتى اليوم، توديع 9413 حاج و 222 باص حج، على متن العبارتين برنسيسة و سينا من خلال رحلات مكوكية.
وبحسب البيانات الحالية، يستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينتين سينا و برنسيسة و على متنهم 421 راكبا، و 10 براد، و6 تريلا، و5 سيارات، و2 باص جيت، كما تغادر العبارة برنسيسة و على متنها 409 حاجا، و10 باص حج.
وأمس شهد ميناء نوبيع، استقبال السفينتين سينا، وبرنسيسة، وعلى متنهم 649 راكبا، و9 براد، و16 تريلا، و3 سيارات.
وغادرت السفينتين سينا، وبرنسيسة، وعلى متنهم 2433 راكبا، منهم 2295 حاجا،و58 باص حج، و11 براد، و20 تريلا، و4 سيارات، و2 باص جيت.
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