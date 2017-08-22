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سيـــاســة
أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 22 أغسطس
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 09:18 ص
عناوين الصحف
أخر الأخبار
عناوين الصحف
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 22 أغسطس.
الأهرام
* السيسى: لن نسمح لأى مشكلة بالتأثير فى العلاقات المصرية السودانية.
* السيسي يشهد الاحتفال بمرور75 عاما علي إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات.
* رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الصحفية القومية خلال ثلاث سنوات.
* عمال المحلة: قادرون على تعويض الخسائر بعد توفير الخامات.
* سلامة يلتقى عبدالعال لبحث مشكلات الصحافة.
* الإمام الطيب لرئيس الصومال: مستعدون لدعمكم حتى يتحقق الاستقرار.
* غدا أخر موعد لتلقى رغبات طلاب الدور الثانى للدبلومات الفنية.
* 100 مليون جنيه لتحسين الرى وحماية ساحل الدلتا.
* الآثار: معاينة مركب خوفو الثانية.
* إسماعيل: استمرار المشروعات العامة لزيادة النمو وخفض البطالة.
* سحر نصر: تطور فى إجراءات البطاقة الضريبية والموانى.
* السعيد: خطة ثلاثية للتنمية المحلية بجميع المحافظات بدءا من العام المالى المقبل.
* قابيل: تطبيق المواصفات على الصادرات والواردات.
* التعدى على استراحات الصحة يثير أزمة بسوهاج.. والمحافظ يحيل الواقعة للنيابة.
* محافظ مطروح يقرر إلغاء رخص الشماسى للمخالفين.
* التحفظ على 63 ألف طن قمح تحتوى على بذور الخشخاش.
* قضايا الدولة تطالب مرسى والمتهمين من الجماعة الإرهابية بمليار جنيه تعويضا.
* ضبط 52 قضية تحريض على العنف والإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
* الأهلى يدرس استعارة وردة لمدة موسم ويرفض رحيل السعيد للهلال.
الأخبار
* الرئيس لوزير الدفاع السوداني: سياستنا الخارجية تقوم علي قيم راسخة علي رأسها حسن الجوار.
* الرئيس يشهد الاحتفال باليوبيل الماسي للجهاز المركزي للمحاسبات.
* رئيس الوزراء يلتقي رؤساء مجلس وهيئتي الصحافة والإعلام.
* وزير الصحة: تسجيل الأدوية وتوفيرها بالأسواق.
* وزير البترول: حقل غاز «ظهر» سيغير مستقبل الصناعة بالمنطقة.
* رئيس «مستقبل وطن» في احتفالية العام الثالث لتأسيس الحزب: عمل من أجل رفعة الوطن وتحقيق طموحات وآمال وتطلعات أبنائه.
* إطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وروسيا خلال أسابيع.
* استمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات لجنوب السودان.
* الشريف والعصار يبحثان سبل تطوير ٤٧٠٠ قرية.
* العربية للتصنيع تستقبل وفدا عسكريا نيجيريا.
* مجلس الدولة: الإجراءات الجنائية خلال أسبوعين.. و٤ ملاحظات علي قانون الضبعة.
* سحر نصر: تساهم في تعزيز الاستثمار وتوفر فرص عمل.
* السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة.
* تدمير 9 سيارات دفع رباعي للإرهابيين علي الحدود الغربية.
* المنتخب دخل في مرحلة «الجد» استعدادا لمواجهة أوغندا.
أخبار مصر
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