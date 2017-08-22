عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، 22 أغسطس.



الأهرام



* السيسى: لن نسمح لأى مشكلة بالتأثير فى العلاقات المصرية السودانية.





* السيسي يشهد الاحتفال بمرور‏75‏ عاما علي إنشاء الجهاز المركزي للمحاسبات.





* رئيس الوزراء: إصلاح المؤسسات الصحفية القومية خلال ثلاث سنوات.





* عمال المحلة: قادرون على تعويض الخسائر بعد توفير الخامات.





* سلامة يلتقى عبدالعال لبحث مشكلات الصحافة.





* الإمام الطيب لرئيس الصومال: مستعدون لدعمكم حتى يتحقق الاستقرار.





* غدا أخر موعد لتلقى رغبات طلاب الدور الثانى للدبلومات الفنية.





* 100 مليون جنيه لتحسين الرى وحماية ساحل الدلتا.





* الآثار: معاينة مركب خوفو الثانية.





* إسماعيل: استمرار المشروعات العامة لزيادة النمو وخفض البطالة.





* سحر نصر: تطور فى إجراءات البطاقة الضريبية والموانى.





* السعيد: خطة ثلاثية للتنمية المحلية بجميع المحافظات بدءا من العام المالى المقبل.





* قابيل: تطبيق المواصفات على الصادرات والواردات.





* التعدى على استراحات الصحة يثير أزمة بسوهاج.. والمحافظ يحيل الواقعة للنيابة.





* محافظ مطروح يقرر إلغاء رخص الشماسى للمخالفين.





* التحفظ على 63 ألف طن قمح تحتوى على بذور الخشخاش.





* قضايا الدولة تطالب مرسى والمتهمين من الجماعة الإرهابية بمليار جنيه تعويضا.





* ضبط 52 قضية تحريض على العنف والإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





* الأهلى يدرس استعارة وردة لمدة موسم ويرفض رحيل السعيد للهلال.





الأخبار





* الرئيس لوزير الدفاع السوداني: سياستنا الخارجية تقوم علي قيم راسخة علي رأسها حسن الجوار.





* الرئيس يشهد الاحتفال باليوبيل الماسي للجهاز المركزي للمحاسبات.





* رئيس الوزراء يلتقي رؤساء مجلس وهيئتي الصحافة والإعلام.





* وزير الصحة: تسجيل الأدوية وتوفيرها بالأسواق.





* وزير البترول: حقل غاز «ظهر» سيغير مستقبل الصناعة بالمنطقة.





* رئيس «مستقبل وطن» في احتفالية العام الثالث لتأسيس الحزب: عمل من أجل رفعة الوطن وتحقيق طموحات وآمال وتطلعات أبنائه.





* إطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين مصر وروسيا خلال أسابيع.





* استمرار الجسر الجوي لنقل المساعدات لجنوب السودان.





* الشريف والعصار يبحثان سبل تطوير ٤٧٠٠ قرية.





* العربية للتصنيع تستقبل وفدا عسكريا نيجيريا.





* مجلس الدولة: الإجراءات الجنائية خلال أسبوعين.. و٤ ملاحظات علي قانون الضبعة.





* سحر نصر: تساهم في تعزيز الاستثمار وتوفر فرص عمل.





* السعودية تعلن تعذر رؤية هلال ذي الحجة.





* تدمير 9 سيارات دفع رباعي للإرهابيين علي الحدود الغربية.





* المنتخب دخل في مرحلة «الجد» استعدادا لمواجهة أوغندا.