السودان: النيل يسجل أعلى منسوب خلال 100 عام

وكالات:





ذكرت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، أن النيل الأزرق (الرافد الرئيسي للنيل)، سجَّل حاليا أعلى منسوب خلال المائة عام الماضية، متجاوزاً فيضان عام 1946، موضحة أن مناسيب النيل بلغت في الخرطوم 17.14 متر.





وتوقعت الوزارة، في بيان الاثنين، وصول أمواج عالية خلال اليومين المقبلين، داعية المواطنين القاطنين على ضفاف النيل وفروعه وفي الجزر، خاصة في ولاية الخرطوم، لأخذ المزيد من الحيطة والحذر.



