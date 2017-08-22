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أسواق عربية
السودان: النيل يسجل أعلى منسوب خلال 100 عام
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 12:28 ص
نهر النيل
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نهر النيل
وكالات:
ذكرت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان، أن النيل الأزرق (الرافد الرئيسي للنيل)، سجَّل حاليا أعلى منسوب خلال المائة عام الماضية، متجاوزاً فيضان عام 1946، موضحة أن مناسيب النيل بلغت في الخرطوم 17.14 متر.
وتوقعت الوزارة، في بيان الاثنين، وصول أمواج عالية خلال اليومين المقبلين، داعية المواطنين القاطنين على ضفاف النيل وفروعه وفي الجزر، خاصة في ولاية الخرطوم، لأخذ المزيد من الحيطة والحذر.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالسودان، توقعت مطلع الأسبوع الجاري، هطول أمطار في ولايات (البحر الأحمر- الشمالية- نهر النيل- كسلا- القضارف- الخرطوم- الجزيرة- سنار- دارفور- كردفان- النيل الأبيض والأزرق).
السودان
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