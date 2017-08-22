شركات الحديد تعلن أسعارها أسبوعيا.. لهذا السبب

المرسي عزت:





قال تامر عفيفي رئيس مجلس إدارة النجم ستيل إن الارتفاعات المتوالية في أسعار البيليت والخردة عالميا دفعت المصانع المنتجة لحديد التسليح تعلن أسعارها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع بين آخر سعر أعلنته بعد أن كانت شهرية.





وأضاف عفيفي لـ"المال" أن الشركات المنتجة لحديد التسليح تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والذي انعكس على اسعار المنتج النهائي>



