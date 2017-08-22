EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
شركات الحديد تعلن أسعارها أسبوعيا.. لهذا السبب
الثلاثاء 22 أغسطس 2017 12:05 ص
خام الحديد توووو
أخر الأخبار
خام الحديد توووو
المرسي عزت:
قال تامر عفيفي رئيس مجلس إدارة النجم ستيل إن الارتفاعات المتوالية في أسعار البيليت والخردة عالميا دفعت المصانع المنتجة لحديد التسليح تعلن أسعارها خلال مدة لا تتجاوز الأسبوع بين آخر سعر أعلنته بعد أن كانت شهرية.
وأضاف عفيفي لـ"المال" أن الشركات المنتجة لحديد التسليح تأثرت كثيرا بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والذي انعكس على اسعار المنتج النهائي>
وأشار عفيفي إلى أن بعض الشركات أعلنت 3 أسعار جديدة في مدة لا تتجاوز ال 10 أيام خاصة مع الزيادات المتوالية في أسعار البيليت في مدة قصيرة.
الحديد والصلب المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا