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سيـــاســة
توصيات المؤتمر الثانى للاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية
الإثنين 21 أغسطس 2017 11:30 م
المؤتمر الثانى للاتحاد العالمى لبيت العائلة المصرية
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المؤتمر الثانى للاتحاد العالمى لبيت العائلة المصرية
ولاء البري:
خرجت توصيات المؤتمر الثانى للاتحاد العالمى لبيت العائلة المصرية تحت شعار "التجمع الوطنى للمصريين بالخارج"، والذى يضم عدد كبير من الجاليات المصرية بالخارج واتحادات المصريين بالخارج، بأحد فنادق القاهرة، بمشاركة 20 جالية بإعلان دعمهم للاقتصاد الوطنى ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثانية.. وهي كالتالي:
١ - استمرار التواصل والتنسيق مع الاتحادات المصرية الكبرى في الخارج.
٢ - العمل على انضمام المزيد من المؤسسات المصرية الفاعلة في الخارج والتي تتفق والأهداف التي أنشئ من أجلها الاتحاد.
٣ - إنشاء خارطة اقتصادية مصرية للجاليات المصرية في البلدان التي يتواجد بها أفرع للاتحاد.
٤ - دعم مؤسسات الدولة المصرية وخاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية: الجيش والشرطة.
٥ - التنسيق مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وخاصة في سرعة تفعيل الكارت القنصلي الذي من خلاله سيتم تقديم خدمات وميزات للمصريين بالخارج.
٦ - التنسيق مع وزارة السياحة بهدف تعظيم العائد منها باستقطاب شرائح جديدة للمقاصد السياحية بمصر.
٧ - التواصل مع الشركة الوطنية مصر للطيران للوصول لكيفية أن تكون هي الاختيار الأول للمسافرين " خاصة للمصريين في موسم الإجازات"
٨ - الاستمرار في تصحيح ما بقي من صورة مغلوطة عن الأوضاع في مصر خاصة في الدول الأوروبية.
٩ - إنشاء قائمة بالمتميزين من أبناء مصر في الخارج من الجيلين الثاني والثالث وتقديمها للجهات المعنية بمصر للاستفادة بالنابهين المصريين الجدد.
١٠ - إقامة رابطة لشباب مصر الجامعيين، على أن تكون أوروبا هي البداية.
١١ - العمل مع الجهات المعنية في مصر لتمكين الحاصلين على الثانوية العامة من أبناء مصر في الخارج من دخول الجامعات الحكومية المصرية إسوة بنظرائهم في الداخل.
١٢ - البحث عن كيفية ليظلل التأمين الغالبية العظمى لمصريي الخارج خاصة في الدول العربية.
وشارك فى المؤتمر حوالى 20 جالية مصرية من مختلف دول العالم علي رأسهم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا، ومن الدول العربية حضر رؤساء الجالية المصرية في الكويت والرياض وجدة ، كما هناك حضور للمثلي المصريين في دول الجنوب الأفريقي.
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