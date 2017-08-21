11628 جنيهًا لطن الحديد تسليم المصنع لمجموعة بشاي

أعلنت مجموعة بشاي للصلب، منذ قليل، أسعار منتجاتها من حديد التسليح، فوصل سعر الطن إلى 11628 جنيهًا.





قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن أسعار بشاي كانت في يوم 11 أغسطس الماضي 11400 جنيه للطن تسليم المصنع.





وأضاف عفيفي، في تصريحات، لـ"المال"، أن ارتفاع أسعار خام البيليت بصورة كبيرة أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد.



