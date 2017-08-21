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اقتصاد وأسواق
11628 جنيهًا لطن الحديد تسليم المصنع لمجموعة بشاي
الإثنين 21 أغسطس 2017 10:59 م
تامر عفيفي رئيس مجلس إدارة النجم ستيل
أخر الأخبار
تامر عفيفي رئيس مجلس إدارة النجم ستيل
المرسي عزت
أعلنت مجموعة بشاي للصلب، منذ قليل، أسعار منتجاتها من حديد التسليح، فوصل سعر الطن إلى 11628 جنيهًا.
قال تامر عفيفي، رئيس مجلس إدارة النجم ستيل، إن أسعار بشاي كانت في يوم 11 أغسطس الماضي 11400 جنيه للطن تسليم المصنع.
وأضاف عفيفي، في تصريحات، لـ"المال"، أن ارتفاع أسعار خام البيليت بصورة كبيرة أدى إلى ارتفاع أسعار الحديد.
وأشار إلى أن أسعار الحديد للمستهلك تصل إلى 12 ألف جنيه للطن.
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