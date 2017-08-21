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بورصة وشركات
مؤشر ستوكس 600 الأوروبى يهبط 6% منذ مايو
الإثنين 21 أغسطس 2017 10:44 م
مؤشر ستوكس 600
أخر الأخبار
مؤشر ستوكس 600
خالد بدر الدين
هبط مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بأكثر من 0.5% فى ختام التعاملات اليوم الاثنين ليصل إجمالى خسائره إلى 6% منذ المستوى القياسى الذى سجله منتصف مايو الماضى عندما قفز لأعلى مستوى منذ 20 شهرًا.
ذكرت وكالة رويترز أن الأسهم الأوروبية استمرت فى تراجعها اليوم وسط مخاوف سياسية من آسيا بسبب التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية لكن مكاسب في مجموعة فيات كرايسلر لصناعة السيارات وميرسك الدنمركية للشحن ساعدت في الحد من خسائر السوق.
وجاءت الخسائر عقب جلسة آسيوية هشة شهدت تخارج المستثمرين من الأصول عالية المخاطر مع بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواجهة كوريا الشمالية.
وتأثرت البنوك الأوروبية سلبًا أكثر من غيرها بحالة العزوف عن المخاطرة ليهبط مؤشر القطاع 0.9% بقيادة بنوك دويتشه بنك الألمانى وسوسيتيه جنرال الفرنسى وبي.إن.بي باريبا الفرنسى وكريدي أجريكول الفرنسى أيضًا.
لكن عقد الصفقات بين الشركات الأوروبية أسهم في الحد من الخسائر حيث ارتفع سعر سهم شركة ميرسك الدانمركية للشحن 2.9% بعد أن اتفقت الشركة على بيع وحدة ميرسك أويل مقابل 7.45 مليار دولار إلى شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال التى كسب سعر سهمها 0.3%.
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