هبط مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى بأكثر من 0.5% فى ختام التعاملات اليوم الاثنين ليصل إجمالى خسائره إلى 6% منذ المستوى القياسى الذى سجله منتصف مايو الماضى عندما قفز لأعلى مستوى منذ 20 شهرًا.





ذكرت وكالة رويترز أن الأسهم الأوروبية استمرت فى تراجعها اليوم وسط مخاوف سياسية من آسيا بسبب التوترات العسكرية مع كوريا الشمالية لكن مكاسب في مجموعة فيات كرايسلر لصناعة السيارات وميرسك الدنمركية للشحن ساعدت في الحد من خسائر السوق.





وجاءت الخسائر عقب جلسة آسيوية هشة شهدت تخارج المستثمرين من الأصول عالية المخاطر مع بدء تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لمواجهة كوريا الشمالية.





وتأثرت البنوك الأوروبية سلبًا أكثر من غيرها بحالة العزوف عن المخاطرة ليهبط مؤشر القطاع 0.9% بقيادة بنوك دويتشه بنك الألمانى وسوسيتيه جنرال الفرنسى وبي.إن.بي باريبا الفرنسى وكريدي أجريكول الفرنسى أيضًا.



