تراجعت أسعار البترول بحوالى 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين لتنخفض أسعار العقود الآجلة لخام مزيج برنت القياسى إلى حوالى 51.65 دولار للبرميل، بعد أن صعدت أكثر من 3% فى نهاية الأسبوع الماضى.





ذكرت وكالة رويترز أن أسعار عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط هبط أيضًا بحوالى 1.9% لتنزل إلى 47.63 دولار للبرميل فى أول يوم تعامل هذا الأسبوع بعد أن ارتفع أيضًا 3% في الجلسة السابقة.



