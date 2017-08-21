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طاقة
سعر البترول العالمى يهبط 2%
الإثنين 21 أغسطس 2017 10:33 م
سعر برميل النفط
أخر الأخبار
سعر برميل النفط
خالد بدر الدين
تراجعت أسعار البترول بحوالى 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين لتنخفض أسعار العقود الآجلة لخام مزيج برنت القياسى إلى حوالى 51.65 دولار للبرميل، بعد أن صعدت أكثر من 3% فى نهاية الأسبوع الماضى.
ذكرت وكالة رويترز أن أسعار عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط هبط أيضًا بحوالى 1.9% لتنزل إلى 47.63 دولار للبرميل فى أول يوم تعامل هذا الأسبوع بعد أن ارتفع أيضًا 3% في الجلسة السابقة.
وقال هانس فان كليف، كبير اقتصاديي الطاقة في إيه.بي.إن أمرو: "نلحظ الآن بعض البيع لجني الأرباح بعد موجة الصعود القوية يوم الجمعة وذلك قبيل بيانات المخزون لهذا الأسبوع".
البترول
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