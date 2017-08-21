البوتاجاز والقمح والذرة أهم ما استقبلته الموانئ اليوم

شهدت، اليوم، الموانئ نشاطًا في حركة السفن والشاحنات، حيث وصل وغادر آلاف الراكبين والحجاج بموانئ البحر الأحمر، فضلًا عن وصول 6500 طن بوتاجاز، في حين استقبل ميناء الإسكندرية عشرات الآلاف من الأطنان من القمح والذرة وفول الصويا وغيرها من السلع.





وفي هذه الأثناء استقبل ميناء دمياط 11 سفينة حاويات وبضائع عامة، فيما غادر الميناء 7 سفن حاويات وبضائع عامة، وفي السطور التالية تفاصيل حركة الموانئ.





ميناء نويبع

صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء نويبع استقبل اليوم السفينتين سينا وبرنسيسة وعلى متنهما 324 راكبًا و9 برادات و16 تريللا و3 سيارات، فيما تغادر العبّارة برنسيسة وعلى متنها 899 حاجًّا و20 باص حج خلال رحلتين.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال السفينتين سينا وبرنسيسة وعلى متنهما 331 راكبًا و6 برادات و8 تريللات و10 سيارات و3 باصات جيت، بينما غادرت السفينتان سينا وبرنسيسة وعلى متنهما 1018 راكبًا، منهم 1008 حجاج و24 باص حج و3 سيارات و2 باص جيت.





وأشار يوسف إلى أن الميناء شهد حتى اليوم توديع 7608 حجاج و178 باص حج على متن العبارتين برنسيسة وسينا من خلال رحلات مكوكية.









موانئ السويس

في نفس السياق أوضح يوسف أن ميناء الزيتيات استقبل، اليوم، السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.





ميناء سفاجا

في سياق متصل استقبل ميناء سفاجا أربع سفن وهى القاهرة ومسرة وعمان والنوى إكسبريس، وعلى متنها 388 راكبًا و91 شاحنة و22 سيارة، فيما تغادر السفينتان أمانة وبوسيدون إكسبريس وعلى متنهما 1298 راكبًا، منهم 1049 راكبًا من عمالة خدمة الحجاج 97 شاحنة و9 سيارات.





فيما شهد الميناء، أمس، استقبال العبارة أمانة وعلى متنها 25 راكبًا و7 شاحنات بضائع و13 سيارة، بينما غادرت 3 سفن وهى القاهرة وعمان والنوى إكسبريس، وعلى متنها 1943 راكبًا، منهم 1743 عمالة خدمة الحجاج و109 شاحنات و40 سيارة.









ميناء الغردقة

من جهة أخرى شهد ميناء الغردقة، اليوم، مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1163 راكبًا من العمالة الموسمية بدول الخليج و24 سيارة.





بينما شهد الميناء، أمس، استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 325 راكبًا و47 سيارة، والعبارة لابسبس وعلى متنها 74 راكبًا، فيما غادرت العبارة الرياض وعلى متنها 1171 راكبًا من العمالة الموسمية بدول الخليج و3 سيارات، والعبارة لابسبس وعلى متنها 239 راكبًا من مختلف الجنسيات على الخط الملاحى (الغردقة- شرم الشيخ).









ميناء الإسكندرية

وعلى نفس الصعيد قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن الميناء شهد نشاطًا، اليوم الاثنين، في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية.





ولفت الغندور إلى أنه جرى تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن عن متن السفينة "وادي اليرموك" قادمة من روسيا، ويجري تفريغ شحنة ذرة تزن 58 ألف طن قادمة من الأرجنتين على متن السفينة "ليفانتس"، ويجري تفريغ شحنة فول صويا تزن 120 ألف طن قادمة من أوكرانيا على متن السفينتين "بانزاون" و"الإيفهيريا".





وأوضح أن الميناء استقبل أيضًا شحنة جازولين تزن 30 ألف طن قادمة من النرويج على متن السفينة "لاكي سايلور".





وأضاف الغندور أن النظام الإلكتروني بالميناء سجل ورود 260 ألف طن بضائع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، كما سجل دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة.





وأشار إلى أن مخزون الغلال بالميناء بلغ مليونًا واثنين وخمسين ألف طن، منها 330 ألف طن قمح.





من جهته قال اللواء بحري مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، إن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء بلغ 117 سفينة، وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 15 سفينة، وتراكي على الأرصفة 36 سفينة، وتواجد بالمخطاف الخارجي 21 سفينة، والداخلي 19 سفينة.





ووجه عطية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات قبل خروجها من الميناء.









ميناء دمياط

من جهة أخرى استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و8 سفن بضائع عامة، فيما غادر الميناء سفينة حاويات و6 سفن بضائع عامة.





وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 20 سفينة، علاوة على 18 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وأشار إلى أن غادر الميناء في التاسعة والنصف عشر مساء أمس الأحد القطار رقم 2457 محملًا بـ1313 طن قمح، في حين غادرت 88 سيارة بحمولة 4310 أطنان قمح.





وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 151062 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص 35899 طنًّا.



