صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 635 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مزيدًا من الارتفاع نظرًا لصعود أسعار الأوقية عالميًّا واستقرار الدولار محليًّا.





قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، إن عيار 21 سجل، اليوم، نحو 635 جنيهًا للجرام، مقابل 632 جنيهًا أمس.

وأوضح أمين، فى تصريحات للمال، أن عيار 18 بلغ نحو 544 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 725 جنيهًا للجرام مقابل 722 أمس.