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اقتصاد وأسواق
صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 635 جنيهًا
الإثنين 21 أغسطس 2017 09:46 م
أخر الأخبار
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مزيدًا من الارتفاع نظرًا لصعود أسعار الأوقية عالميًّا واستقرار الدولار محليًّا.
قال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف، إن عيار 21 سجل، اليوم، نحو 635 جنيهًا للجرام، مقابل 632 جنيهًا أمس.
وأوضح أمين، فى تصريحات للمال، أن عيار 18 بلغ نحو 544 جنيهًا، وسجل عيار 24 نحو 725 جنيهًا للجرام مقابل 722 أمس.
فيما ارتفع الجنيه الذهب ليسجل 5074 جنيهًا بدلًا من 5052 جنيهًا أمس، وارتفعت الأوقية لتسجل 1292 دولارًا بدلًا من 1284 دولارًا أمس.
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