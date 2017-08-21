EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
غياب وزيرة الهجرة عن بيت العيلة المصرية
الإثنين 21 أغسطس 2017 08:34 م
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
أخر الأخبار
نبيلة مكرم وزيرة الهجرة
ولاء البري
بدأت فعاليات مؤتمر بيت العيلة المصرية، والذي يضم أكثر من 20 جالية مصرية من مختلف دول العالم على رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.
ومن الدول العربية حضر رؤساء الجالية المصرية في الكويت والرياض وجدة، وهناك حضور لممثلي المصريين في دول الجنوب الأفريقي.
وغابت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، رغم دعوتها، ولم ينب عنها أحد.
وشهد الحفل حضور بعض الشخصيات العامة، على رأسهم الإعلامي طارق علام، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق.
وأعلن القائمون على المؤتمر عن تكريمهم اسم هشام كامل الذي لقي مصرعه خلال الشهر الحالي في حادث أليم بولاية أوهايو بأمريكا.
وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا