غياب وزيرة الهجرة عن بيت العيلة المصرية

بدأت فعاليات مؤتمر بيت العيلة المصرية، والذي يضم أكثر من 20 جالية مصرية من مختلف دول العالم على رأسها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا.





ومن الدول العربية حضر رؤساء الجالية المصرية في الكويت والرياض وجدة، وهناك حضور لممثلي المصريين في دول الجنوب الأفريقي.





وغابت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، رغم دعوتها، ولم ينب عنها أحد.





وشهد الحفل حضور بعض الشخصيات العامة، على رأسهم الإعلامي طارق علام، واللواء طارق المهدي محافظ الإسكندرية الأسبق.



