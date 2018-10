تابعة لأوراسكوم تبني أكبر مجمع سكني للطلاب بأمريكا

المال – خاصانتهت شركة وايتز اﻷمريكية التابعة لشركة اوراسكوم كونستراكشون والمملوكة لها بـنسبة 100%، من إنشاء أكبر مجمع سكني للطلاب بالولايات المتحدة .وقالت أوراسكوم في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، أن مجمع "بارك ويست" يقع في مدينة college station بولاية تكساس داخل جامعة Texas A&M ، ومقام على مساحه 50 فدان ويتكون من 3406 وحدة سكنية .وأشارت إلى أن المشروع تم عبر عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بين كل من جامعة Texas A&M والمطور Servitas وشركة وايتز .وأوضحت الشركة، ان أعمال نشاءات المشروع بدأت في الأول من أغسطس من عام 2015، وفي أقل من عامين تم تسليم مجمع Park West في نهاية شهر يوليو من عام 2017 – أي قبل الموعد المحدد بأسبوع – إلى Servitas لتشغيله وإدارته بموجب اتفاق لمدة 30 عام مع جامعة Texas A&M.