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بورصة وشركات
تابعة لأوراسكوم تبني أكبر مجمع سكني للطلاب بأمريكا
الإثنين 21 أغسطس 2017 07:28 م
أوراسكوم للانشاء والصناعة – أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
أخر الأخبار
أوراسكوم للانشاء والصناعة – أوراسكوم كونستراكشون ليميتد
المال – خاص
انتهت شركة وايتز اﻷمريكية التابعة لشركة اوراسكوم كونستراكشون والمملوكة لها بـنسبة 100%، من إنشاء أكبر مجمع سكني للطلاب بالولايات المتحدة .
وقالت أوراسكوم في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، أن مجمع "بارك ويست" يقع في مدينة college station بولاية تكساس داخل جامعة Texas A&M ، ومقام على مساحه 50 فدان ويتكون من 3406 وحدة سكنية .
وأشارت إلى أن المشروع تم عبر عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص بين كل من جامعة Texas A&M والمطور Servitas وشركة وايتز .
وأوضحت الشركة، ان أعمال نشاءات المشروع بدأت في الأول من أغسطس من عام 2015، وفي أقل من عامين تم تسليم مجمع Park West في نهاية شهر يوليو من عام 2017 – أي قبل الموعد المحدد بأسبوع – إلى Servitas لتشغيله وإدارته بموجب اتفاق لمدة 30 عام مع جامعة Texas A&M.
أوراسكوم للانشاءات
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