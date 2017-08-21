رضا عبد المعطي يعود لمنصب نائب رئيس الرقابة المالية

قال المستشار رضا عبد المعطي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًّا، إنه بعد صدور قرار من وزير الاستثمار الدكتورة سحر نصر، اليوم، بتولي الدكتور محمد عمران رئيس البورصة سابقًا منصب الهيئة، فإنه سيعود مجددًا لمنصبه اﻷساسي وهو نائب رئيس الهيئة.





وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن نائب رئيس الهيئة تُحدد مهامه من قِبل رئيس الهيئة، إضافة لبعض اﻷعمال التى ينص عليها القانون، مشيرًا إلى أن مدة منصبة- كنائب لرئيس الهيئة- ستنتهي خلال أبريل المقبل عام 2018.

وأشار إلى أن القرار الصادر لم يحدد توقيت تولي رئيس البورصة السابق منصبه الجديد، موضحًا أن الملفات التى سيتم العمل عليها سيحددها الرئيس الجديد عند توليه المنصب بشكل رسمي.





وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمد عمران بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب.





وأوضحت أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويسهم فى عملية الإصلاح الاقتصادى.





وأكدت أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.



