EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
رضا عبد المعطي يعود لمنصب نائب رئيس الرقابة المالية
الإثنين 21 أغسطس 2017 07:00 م
رضا عبدالمعطي
أخر الأخبار
نائب رئيس هيئة الرقابة المالية
أسماء السيد
قال المستشار رضا عبد المعطي، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حاليًّا، إنه بعد صدور قرار من وزير الاستثمار الدكتورة سحر نصر، اليوم، بتولي الدكتور محمد عمران رئيس البورصة سابقًا منصب الهيئة، فإنه سيعود مجددًا لمنصبه اﻷساسي وهو نائب رئيس الهيئة.
وأضاف، في تصريحات خاصة، لـ"المال"، أن نائب رئيس الهيئة تُحدد مهامه من قِبل رئيس الهيئة، إضافة لبعض اﻷعمال التى ينص عليها القانون، مشيرًا إلى أن مدة منصبة- كنائب لرئيس الهيئة- ستنتهي خلال أبريل المقبل عام 2018.
وأشار إلى أن القرار الصادر لم يحدد توقيت تولي رئيس البورصة السابق منصبه الجديد، موضحًا أن الملفات التى سيتم العمل عليها سيحددها الرئيس الجديد عند توليه المنصب بشكل رسمي.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا بتكليف الدكتور محمد عمران بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لحين اتخاذ الإجراءات المقررة بالدستور، بعد بدء دورة الانعقاد بمجلس النواب.
وأوضحت أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل على وضع استراتيجية متكاملة للأدوات المالية غير المصرفية، بما يعزز دور هذا القطاع فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادى ويسهم فى عملية الإصلاح الاقتصادى.
وأكدت أهمية استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التى تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، إضافة إلى تفعيل أكبر لآليات التأجير التمويلى، والعمل على تعزيز الشمول المالى، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، فى ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد عمران تولى رئاسة مجلس إدارة البورصة لدورتين خلال الفترة من 21 سبتمبر 2011 وحتى 6 أغسطس 2017، وعمل نائبًا لرئيس الشركة القابضة للتأمين لشئون العمليات منذ أكتوبر 2010 وحتى سبتمبر 2011، وأستاذًا للتمويل بكلية الإدارة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشغل منصب نائب رئيس البورصة المصرية لمدة 4 سنوات، فى الفترة من 2006 وحتى 2010، وحصل على دكتوراه الفلسفة فى التمويل عام 1999 من جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، ثم عمل أستاذًا زائرًا بالعديد من الجامعات ومراكز البحوث، مثل جامعة بليموث بالمملكة المتحدة وجامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة والبنك الدولى، وجامعة لافيل بكندا وجامعة فازا بفنلندا.
الرقابة المالية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا