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سيـــاســة
مصر تهدي جنوب السودان شحنة مواد غذائية جديدة
الإثنين 21 أغسطس 2017 06:27 م
هدية لجنوب السودان 99
أخر الأخبار
هدية لجنوب السودان 99
بدور إبراهيم :
واصلت مصر تقديم شحنات من المساعدات الانسانية لدعم جنوب السودان بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة.
وأعطى الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكريه من طراز "سي 130 " وعلى متنها شحنة جديدة من المواد الغذائية المهداة من الشعب المصري الي دولة جنوب السودان، إنطلاقاً من الروابط القومية وموقف مصر الثابت تجاه اشقائها من دول القارة الافريقية والتضامن والتعاون الكامل معهم من أجل البناء والتنمية ومواجهة المحن والازمات.
القوات المسلحة
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