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سيـــاســة
القوات الجوية تدمر 9 سيارات محملة بالأسلحة على الحدود الغربية
الإثنين 21 أغسطس 2017 06:10 م
تدمير سيارات 999
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تدمير سيارات 999
بدور إبراهيم :
استمرارا لجهود القوات المسلحة وأفرعها الرئيسية في تأمين حدود الدولة علي كافة الاتجاهات الاستراتيجية وبناءً علي معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية والاستعداد للتسلل إلي داخل الحدود المصرية علي الإتجاه الاستراتيجي الغربي .
وبأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لإستطلاع المنطقة الحدودية علي مدار ال 48 ساعة الماضية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها ، ونجحت القوات في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربه ، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية .
وفي توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات انفاذ القانون بنطاق الجيش الثاني الميداني وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة ارهابية شديدة الخطورة تستخدم كقاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الاسلحة والعبوات الناسفة اسفرت عن تدميرها بشكل كامل بالقرب من الشريط الحدودي بمنطقة رفح بشمال سيناء .
القوات المسلحة
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