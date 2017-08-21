الجمارك تحبط تهريب ساعات بقيمة 1.7 مليون جنيه

مصلحة الجمارك

كتبت - مها أبوودن



أحبطت جمارك بورسعيد تهريب كمية من الساعات ومستلزماتها تبلغ قيمتها 1.7 مليون جنيه غير خالصة الرسوم الجمركية والضرائب بالمخالفه لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون تنظيم الاعفاءات الجمركيه رقم 186 لسنة 1986وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.



وبحسب بيان من وزارة المالية، تمت عملية الضبط بناءا على إخبارية مشتركة بالتنسيق بين إدارة منفذ الرسوة الجمركى والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الشرقية (عمليات - إلتزام ) وإدارة البحث الجنائى بالمنفذ، بوجود معلومات مفادها إعتزام أ . ف . م سائق سيارة نقل رقم 170453 نقل شرقية تهريب وإخفاء كميات من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية داخل السيارة.



وتم تشكيل لجنة جمركية وأمنية مشتركة لتفتيش السيارة عقب وصولها للمنفذ وبالمعاينة تبين أن السيارة مغطاة بمشمع وأسفل المشمع طبقة من الحجارة المجروشة ( سن ) وأسفل يوجد عدد من الكراتين موضوعة بطول وعرض السيارة وبها 132 كرتونة ساعات يد رجالى وحريمى جديدة موديلات وأحكام وألوان مختلفة مناشئ الصين وتايلاند وماليزيا وأستيك وحجارة ساعات واستاندات عرض للساعات من لدائن وعلب فارغة للساعات.



وبلغت قيمة المضبوطات 1.7 مليون جنيه وبلغت الرسوم 462 ألف جنيه.



وقرر جمال نصار مدير عام منافذ بورسعيد اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرير محضر الضبط رقم 11566 لسنة 2017.

